https://crimea.ria.ru/20230217/zemlyu-snova-tryaset-silnye-tolchki-u-beregov-kuril-i-na-kamchatke-1127056654.html

Землю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке

Землю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Землю снова трясет: сильные толчки у берегов Курил и на Камчатке

У побережья Курильских островов зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5 баллов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T18:32

2023-02-17T18:32

2023-02-17T18:32

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

камчатка

курилы

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. У побережья Курильских островов зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5 баллов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.Толчки у берегов Курил"Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано 17 февраля в 22.38 (14.38 мск)", – цитирует агентство начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинска" Елену Семенову.Толчки с очагом на глубине 160 километров зафиксированы в 35 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Землетрясения на Камчатке По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН , 17 февраля в регионе также произошли три толчка. Первый с магнитудой 3,6 отмечен в 07.32 в 89 км от Усть-Камчатска, второй случился в 9.24 и оказался сильнее - 4,3 балла - в море, на глубине 57 км, в 291 км от Петропавловска-Камчатского. Третий толчок магнитудой 4,6 зафиксирован в 11.38, в 354 километрах от Северо-Курильска с очагом на глубине 162 метров. Накануне в акватории Байкала было зафиксировано землетрясение. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила 5,9 балла. Читайте также на РИА Новости Крым: Новое землетрясение в Турции – рухнули здания Число жертв землетрясений в Турции продолжает расти – страшные цифры В Крыму собрали около 3 млн рублей пострадавшим от землетрясения в Турции

https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html

камчатка

курилы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, камчатка, курилы, происшествия, новости