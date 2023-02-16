Новое землетрясение в Турции – рухнули здания
Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай
23:27 16.02.2023 (обновлено: 23:49 16.02.2023)
© AP Photo Emrah GurelНовое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай
© AP Photo Emrah Gurel
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обрушилось несколько зданий, которые были повреждены подземными толчками еще 6 февраля.
В этот день на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. По последним данным, число жертв в Турции достигло 36 тысяч 187 человек. Пострадали более 108 тысяч человек. После первого разрушительного катаклизма в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
Последствия ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Землетрясение также затронули Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Под развалинами зданий спасатели до сих пор находят выживших людей и животных. Так, спустя 248 часов в районе Каябашы города Кахраманмараш из-под завалов достали выжившую девушку. Сутками ранее спасатели обнаружили 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.
В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который продел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей - шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. 149 часов под завалами в Хатае провел 35-летний мужчина, которого тоже спасли, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
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