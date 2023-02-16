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Новое землетрясение в Турции – рухнули здания - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Новое землетрясение в Турции – рухнули здания
Новое землетрясение в Турции – рухнули здания - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Новое землетрясение в Турции – рухнули здания
Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T23:27
2023-02-16T23:49
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает РИА Новости.Отмечается, что обрушилось несколько зданий, которые были повреждены подземными толчками еще 6 февраля. В этот день на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. По последним данным, число жертв в Турции достигло 36 тысяч 187 человек. Пострадали более 108 тысяч человек. После первого разрушительного катаклизма в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.Последствия ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Землетрясение также затронули Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Под развалинами зданий спасатели до сих пор находят выживших людей и животных. Так, спустя 248 часов в районе Каябашы города Кахраманмараш из-под завалов достали выжившую девушку. Сутками ранее спасатели обнаружили 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который продел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей - шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. 149 часов под завалами в Хатае провел 35-летний мужчина, которого тоже спасли, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.Читайте также на РИА Новости Крым:Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияСтрашные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова вырослоБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости, общество
Новое землетрясение в Турции – рухнули здания

Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай

23:27 16.02.2023 (обновлено: 23:49 16.02.2023)
 
© AP Photo Emrah GurelНовое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай
Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo Emrah Gurel
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой пять произошло в турецкой провинции Хатай. Об этом со ссылкой на сейсмологов сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обрушилось несколько зданий, которые были повреждены подземными толчками еще 6 февраля.
В этот день на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. По последним данным, число жертв в Турции достигло 36 тысяч 187 человек. Пострадали более 108 тысяч человек. После первого разрушительного катаклизма в стране было зафиксировано еще более 4,3 тысяч подземных толчков разной силы, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
Последствия ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.
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По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Землетрясение также затронули Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Под развалинами зданий спасатели до сих пор находят выживших людей и животных. Так, спустя 248 часов в районе Каябашы города Кахраманмараш из-под завалов достали выжившую девушку. Сутками ранее спасатели обнаружили 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.
В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который продел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей - шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов. 149 часов под завалами в Хатае провел 35-летний мужчина, которого тоже спасли, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
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