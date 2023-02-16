Рейтинг@Mail.ru
Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/spustya-11-sutok-v-turtsii-iz-pod-zavalov-spasli-devushku-1127016872.html
Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
На 11 день после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции спасателям удалось вытащить из-под завалов выжившую девушку. Об этом сообщает местный... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T13:22
2023-02-16T13:24
турция
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
происшествия
общество
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127016758_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_0721a690dfad1eab687402b148366e24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На 11 день после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции спасателям удалось вытащить из-под завалов выжившую девушку. Об этом сообщает местный телеканал TRT.Чудесное спасение произошло в одном из районов города Кахраманмараш.Чудесные спасенияНакануне стало известно, что спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.149 часов под завалами в Хатае пришлось пережить и 35-летнему мужчине, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 36 187 человек, еще 108 068 получили ранения. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 баллаСильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
https://crimea.ria.ru/20230216/strashnye-tsifry-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-snova-vyroslo-1127015105.html
https://crimea.ria.ru/20230215/212-chasov-pod-zavalami-v-turtsii-novoe-chudesnoe-spasenie-1126986741.html
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/10/1127016758_45:0:1466:1066_1920x0_80_0_0_96cf72395a9c2f994be2b65b5a5ec975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, общество, в мире, новости
Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку

В Турции спасатели достали из-под завалов девушку спустя 11 дней после землетрясения

13:22 16.02.2023 (обновлено: 13:24 16.02.2023)
 
© SputnikTurkeyСпасение людей из-под завалов в Турции после землетрясений
Спасение людей из-под завалов в Турции после землетрясений
© SputnikTurkey
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На 11 день после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции спасателям удалось вытащить из-под завалов выжившую девушку. Об этом сообщает местный телеканал TRT.
Чудесное спасение произошло в одном из районов города Кахраманмараш.
"Девушку извлекли живой из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после землетрясения", - цитирует телеканал РИА Новости.
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
11:52
Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло

Чудесные спасения

Накануне стало известно, что спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.
В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.
149 часов под завалами в Хатае пришлось пережить и 35-летнему мужчине, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
город Адыйаман, разбор завалов после землетрясения в Турции
Вчера, 10:45
212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 36 187 человек, еще 108 068 получили ранения. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
 
ТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеПроисшествияОбществоВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма
13:29Кешбэка не будет: в этом году туристам не вернут деньги за отдых
13:22Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
13:10Севастополец развращал девочку в соцсетях – приговор суда
12:53Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в спецоперации на Украине
12:11Потерял управление: под Симферополем легковушка съехала в кювет
12:00Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
11:52Страшные цифры: число жертв землетрясения в Турции снова выросло
11:49Материнский капитал в Херсонской области – сколько выдано сертификатов
11:46Число заболевших растет: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:38Что происходит с Костомаровым - врач
11:29В Севастополе при ремонте кровли на детскую кроватку рухнул потолок
11:12Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
11:01Российские силы заняли основные высоты в районе Артемовска
10:42В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
10:31Байкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 балла
10:22Атака беспилотников на Крым и Севастополь: подробности
10:19Госдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИ
10:12Ситуация на Керченской переправе 16 февраля - погода и трафик
10:03Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по пропуску транспорта
Лента новостейМолния