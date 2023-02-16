Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку
В Турции спасатели достали из-под завалов девушку спустя 11 дней после землетрясения
13:22 16.02.2023 (обновлено: 13:24 16.02.2023)
© SputnikTurkeyСпасение людей из-под завалов в Турции после землетрясений
© SputnikTurkey
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На 11 день после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции спасателям удалось вытащить из-под завалов выжившую девушку. Об этом сообщает местный телеканал TRT.
Чудесное спасение произошло в одном из районов города Кахраманмараш.
"Девушку извлекли живой из-под завалов в районе Каябашы города Кахраманмараш спустя 248 часов после землетрясения", - цитирует телеканал РИА Новости.
Чудесные спасения
Накануне стало известно, что спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.
В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.
149 часов под завалами в Хатае пришлось пережить и 35-летнему мужчине, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.
6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 36 187 человек, еще 108 068 получили ранения. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.
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