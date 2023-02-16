https://crimea.ria.ru/20230216/spustya-11-sutok-v-turtsii-iz-pod-zavalov-spasli-devushku-1127016872.html

Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку

Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Спустя 11 суток в Турции из-под завалов спасли девушку

На 11 день после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции спасателям удалось вытащить из-под завалов выжившую девушку. Об этом сообщает местный... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T13:22

2023-02-16T13:22

2023-02-16T13:24

турция

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На 11 день после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции спасателям удалось вытащить из-под завалов выжившую девушку. Об этом сообщает местный телеканал TRT.Чудесное спасение произошло в одном из районов города Кахраманмараш.Чудесные спасенияНакануне стало известно, что спасателям удалось достать из-под завалов 77-летнюю Фатму Гюнгер, которая ждала помощи 212 часов.В Хатае из-под завалов подняли живым 13-летнего мальчика, который провел под разрушенным зданием 182 часа. А 13 февраля сотрудники киргизского МЧС сообщили о спасении 38-летней Хадиче Ахар. Женщина находилась в доме в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараш. По данным телеканала TRT Haber, в тот же день стало известно об еще одной выжившей – шестилетней девочке, которая провела под конструкциями многоквартирного дома в провинции Адыяман 178 часов.149 часов под завалами в Хатае пришлось пережить и 35-летнему мужчине, а в провинции Адыяма через 145 часов подняли тринадцатилетнюю девочку.6 февраля на юго-востоке Турции произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они вызвали масштабные разрушения в ряде провинций. Последствия масштабного бедствий ощутили на себе 13,5 млн жителей десяти провинций Турции. По последним данным, погибли 36 187 человек, еще 108 068 получили ранения. В стране объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. По словам Эрдогана, Турция столкнулась с одним из крупнейших природных бедствий не только в своей истории, но и в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. Катаклизм также затронул Сирию – там, по официальным данным, погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу ЭрдоганаБайкал трясет: в акватории озера произошло землетрясение в 5,9 баллаСильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии

https://crimea.ria.ru/20230216/strashnye-tsifry-chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-snova-vyroslo-1127015105.html

https://crimea.ria.ru/20230215/212-chasov-pod-zavalami-v-turtsii-novoe-chudesnoe-spasenie-1126986741.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, происшествия, общество, в мире, новости