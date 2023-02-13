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Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек
В турецкой провинции Хатай спустя неделю после разрушительного землетрясения из-под завалов подняли 13-летнего подростка, еще один человек спасен в... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T19:48
2023-02-13T19:48
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
турция
в мире
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Хатай спустя неделю после разрушительного землетрясения из-под завалов подняли 13-летнего подростка, еще один человек спасен в Кахраманмараше, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Чудеса среди беды"На 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае 13-летний Каан был спасен живым из-под завалов", - цитирует агентство сообщение местного телеканала.Также в понедельник из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар. Ее подняли специалисты киргизского МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ликвидировать последствия трагедии сейчас помогают более 250 спасателей из Киргизии. Ахар - уже пятый спасенный ими человек.Кроме того, в понедельник телеканал TRT Haber сообщил о том, что из-под завалов многоквартирного дома в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения была извлечена живой шестилетняя девочка.Разрушения и жертвыКак сообщили в понедельник власти турецкой провинции Газиантеп, сильнее всего пострадал от землетрясения 40-тысяччный город Нурдагы. Его решено полностью снести, сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где еще могут находится живые люди.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 8,5 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияФотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаИз зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
https://crimea.ria.ru/20230212/149-chasov-pod-zavalami-esche-odno-chudesnoe-spasenie-v-turtsii-1126928801.html
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РИА Новости Крым
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, общество

Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек

19:48 13.02.2023
 
© Sertac Kayar, Sputnik Turkey Кахраманмараш
 Кахраманмараш
© Sertac Kayar, Sputnik Turkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Хатай спустя неделю после разрушительного землетрясения из-под завалов подняли 13-летнего подростка, еще один человек спасен в Кахраманмараше, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Чудеса среди беды

"На 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае 13-летний Каан был спасен живым из-под завалов", - цитирует агентство сообщение местного телеканала.
Также в понедельник из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар. Ее подняли специалисты киргизского МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ликвидировать последствия трагедии сейчас помогают более 250 спасателей из Киргизии. Ахар - уже пятый спасенный ими человек.
Кроме того, в понедельник телеканал TRT Haber сообщил о том, что из-под завалов многоквартирного дома в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения была извлечена живой шестилетняя девочка.
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Разрушения и жертвы

Как сообщили в понедельник власти турецкой провинции Газиантеп, сильнее всего пострадал от землетрясения 40-тысяччный город Нурдагы. Его решено полностью снести, сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где еще могут находится живые люди.
"Все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново", - заявил и.о губернатора провинции Осман Бильгин.
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 8,5 тысяч человек.
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Землетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеТурцияВ миреПроисшествияОбщество
 
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