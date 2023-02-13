https://crimea.ria.ru/20230213/nedelya-pod-zavalami-v-turtsii-spasli-esche-dvoikh-chelovek-1126961397.html

Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек

Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человек

В турецкой провинции Хатай спустя неделю после разрушительного землетрясения из-под завалов подняли 13-летнего подростка, еще один человек спасен в... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T19:48

2023-02-13T19:48

2023-02-13T19:48

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

турция

в мире

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Хатай спустя неделю после разрушительного землетрясения из-под завалов подняли 13-летнего подростка, еще один человек спасен в Кахраманмараше, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Чудеса среди беды"На 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае 13-летний Каан был спасен живым из-под завалов", - цитирует агентство сообщение местного телеканала.Также в понедельник из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша спасли 38-летнюю женщину Хадиче Ахар. Ее подняли специалисты киргизского МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ликвидировать последствия трагедии сейчас помогают более 250 спасателей из Киргизии. Ахар - уже пятый спасенный ими человек.Кроме того, в понедельник телеканал TRT Haber сообщил о том, что из-под завалов многоквартирного дома в провинции Адыяман спустя 178 часов после землетрясения была извлечена живой шестилетняя девочка.Разрушения и жертвыКак сообщили в понедельник власти турецкой провинции Газиантеп, сильнее всего пострадал от землетрясения 40-тысяччный город Нурдагы. Его решено полностью снести, сейчас поисково-спасательные операции ведутся в последних восьми домах, где еще могут находится живые люди.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 8,5 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияФотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаИз зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

https://crimea.ria.ru/20230212/149-chasov-pod-zavalami-esche-odno-chudesnoe-spasenie-v-turtsii-1126928801.html

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турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, турция, в мире, происшествия, общество