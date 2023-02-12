https://crimea.ria.ru/20230212/chislo-pogibshikh-ot-zemletryaseniya-v-sirii-dostiglo-85-tysyach-chelovek-1126935382.html
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T18:57
2023-02-12T18:57
2023-02-12T18:58
сирия
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
в мире
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126846579_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_79b0cfc184d36d3f770ac1c1d28a8345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о том, что в стране число погибших выросло до 29 тысяч 605 человек.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
сирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/08/1126846579_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_a832f3fe0254e096f20389c9775c4cef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, происшествия, новости, общество
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
В Сирии число погибших при землетрясении достигло 8,5 тысяч человек
18:57 12.02.2023 (обновлено: 18:58 12.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.
"Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии – около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", - сказал он.
Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.
Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о том, что в стране число погибших выросло
до 29 тысяч 605 человек.
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.