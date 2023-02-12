https://crimea.ria.ru/20230212/chislo-pogibshikh-ot-zemletryaseniya-v-sirii-dostiglo-85-tysyach-chelovek-1126935382.html

Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек

Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T18:57

2023-02-12T18:57

2023-02-12T18:58

сирия

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о том, что в стране число погибших выросло до 29 тысяч 605 человек.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.

сирия

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2023

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сирия, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, происшествия, новости, общество