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Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T18:57
2023-02-12T18:58
сирия
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о том, что в стране число погибших выросло до 29 тысяч 605 человек.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
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РИА Новости Крым
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сирия, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, в мире, происшествия, новости, общество
Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек

В Сирии число погибших при землетрясении достигло 8,5 тысяч человек

18:57 12.02.2023 (обновлено: 18:58 12.02.2023)
 
© РИА Новости . Sertac Kayar / Перейти в фотобанкЛюди на улице пострадавшего в результате землетрясения турецкого города Диярбакыр
Люди на улице пострадавшего в результате землетрясения турецкого города Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости . Sertac Kayar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Сирии Ричард Бреннан заявил, что в стране погибли от землетрясений около 8,5 тысячи человек, но эти цифры будут расти и дальше.
"Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, было убито около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии – около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых", - сказал он.
Он добавил, что эти цифры будут расти и дальше.
Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции сообщили о том, что в стране число погибших выросло до 29 тысяч 605 человек.
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
 
СирияЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеВ миреПроисшествияНовостиОбщество
 
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