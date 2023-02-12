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Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам
Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам
29 тысяч 605 человек числятся погибшими после серии мощных землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T17:27
2023-02-12T17:35
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 29 тысяч 605 человек числятся погибшими после серии мощных землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Возобновление работы аэропортаПри этом министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило о о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, которая оказалась повреждена после разрушительных подземных толчков.Возобновление работы авиагавани облегчит возможность обеспечения жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и поможет в восстановлении разрушений.Ранее Роскосмос показал сделанный спутником "Канопус-В" снимок затопленного аэропорта Хатай.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаСекретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение экспертаИз зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, общество, новости
Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам

В Турции жертвами разрушительных землетрясений стали 29 605 человек

17:27 12.02.2023 (обновлено: 17:35 12.02.2023)
 
© SputnikTurkeyПоследствия разрушительных землетрясений в Турции
Последствия разрушительных землетрясений в Турции
© SputnikTurkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 29 тысяч 605 человек числятся погибшими после серии мощных землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"По состоянию на 15.55 (совпадает с мск) погибли 29 605 человек", - сообщило ведомство.
Последствия разрушительных землетрясений в Турции
12:59
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Возобновление работы аэропорта

При этом министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило о о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, которая оказалась повреждена после разрушительных подземных толчков.
"Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию", - написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.
Возобновление работы авиагавани облегчит возможность обеспечения жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и поможет в восстановлении разрушений.
Ранее Роскосмос показал сделанный спутником "Канопус-В" снимок затопленного аэропорта Хатай.
© РоскосмосСпутник Роскосмоса "Канопус-В" снял аэропорт Хатай после серии землетрясений
Спутник Роскосмоса Канопус-В снял аэропорт Хатай после серии землетрясений
© Роскосмос
Спутник Роскосмоса "Канопус-В" снял аэропорт Хатай после серии землетрясений
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
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Землетрясение в Турции и СирииТурцияПроисшествияВ миреОбществоНовости
 
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