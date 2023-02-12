https://crimea.ria.ru/20230212/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-blizitsya-k-30-tysyacham-1126933585.html

Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам

Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам

29 тысяч 605 человек числятся погибшими после серии мощных землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T17:27

2023-02-12T17:27

2023-02-12T17:35

землетрясение в турции и сирии

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 29 тысяч 605 человек числятся погибшими после серии мощных землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Возобновление работы аэропортаПри этом министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило о о возобновлении работы аэропорта Хатай после ремонта взлетно-посадочной полосы, которая оказалась повреждена после разрушительных подземных толчков.Возобновление работы авиагавани облегчит возможность обеспечения жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и поможет в восстановлении разрушений.Ранее Роскосмос показал сделанный спутником "Канопус-В" снимок затопленного аэропорта Хатай.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаСекретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение экспертаИз зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

https://crimea.ria.ru/20230212/iz-zony-zemletryaseniya-v-turtsii-evakuirovali-39-rossiyan-1126929958.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, общество, новости