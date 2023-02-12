https://crimea.ria.ru/20230212/sekretnoe-oruzhie-ssha-i-zemletryasenie-v-turtsii-mnenie-eksperta-1126930902.html

Секретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта

Секретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Секретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта

Землетрясения в Турции могли быть спровоцированы испытаниями секретного геофизического оружия, которое США разрабатывает в рамках научно-исследовательского... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T14:26

2023-02-12T14:26

2023-02-12T14:27

турция

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александр хроленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Землетрясения в Турции могли быть спровоцированы испытаниями секретного геофизического оружия, которое США разрабатывает в рамках научно-исследовательского проекта HAARP под эгидой Пентагона. Об этом в эфире канала "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Александр Хроленко.Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что землетрясения в Турции могли быть вызваны секретным оружием разработки США. Одна из газет обратила внимание на то, что непосредственно перед толчками в порт Стамбула зашел американский эсминец Nitze. Он же был замечен в Турции в августе 1999-го, когда произошло Измитское землетрясение.Это не выдумкиПо словам Хроленко, то, что такая версия всерьез обсуждается, небезосновательно."С точки зрения боевого применения здесь конечно не доказуемо – было использовано это оружие или нет – будущее покажет, насколько это возможно. Хотя мне кажется, нельзя абсолютно отрицать то, о чем пишут турецкие газеты", – заметил Хроленко.По его словам, секретное геофизическое оружие вполне может разрабатываться в рамках американский проекта, который известен как научно-исследовательский проект и предполагает изучение взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением.Изначально программа создавалась для того, чтобы мешать ракетам противника наносить удары по территории США, но потом у нее выявили совершенно другие свойства, отметил Хроленко.Речь о программе HAARP, которая многие годы развивалась под эгидой Пентагона, а в 2015 году была передана Университету Аляски. Суть ее, "вне зависимости от того, Пентагон занимается этим или субподрядчик в лице университета, осталась прежней: она достаточно опасна по своим последствиям для климата", подчеркнул Хроленко."Все достаточно серьезно. Это не выдумки. Разумеется, боевые свойства этой программы наверняка засекречены. Но в целом нельзя полностью отвергать, что возможны некие испытания", – сказал он.Не испытаниями единымиСША могли не просто испытывать свое оружие в рамках какой-то секретной работы, но и целенаправленно его применить для непрямого, но разрушительного удара по Турции из-за позиции страны в вопросе конфликта с Россией, считает Хроленко.То, что Турцию желают наказать, демонстрирует ряд событий. В их числе – закрытие представительств США на ее территории, после которых Штаты рекомендовали своим европейским союзникам последовать их примеру, аргументировав решения террористической опасностью. Однако обстановка в Турции не располагала ни к каким терактам, заметил эксперт. Все это, а также "присутствие в территориальных водах Турции американского корабля" в день землетрясения и послужило тому, что действия США и турецкая трагедия были восприняты в единой системе координат, говорит эксперт."Это кажется невероятным... Но от Америки, от ее желания господствовать и любой ценой сохранять гегемонию можно ожидать чего угодно", – заключил Хроленко.Ранее доктор геолого-минералогических наук, директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман рассказал, почему, по его мнению, землетрясения, подобные тем, что потрясли Турцию и Сирию, не могут быть вызваны искусственно. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и даже соседних государствах, включая Сирию.К 12 февраля жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали 24 тысячи 617 человек. По ранее опубликованным официальным данным в Сирии погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысяч. Завалы в наиболее пострадавших сирийских районах страны разбираются гораздо медленнее из-за отсутствия поддержки стран, которую получает Турция для ликвидации последствий стихии, из-за чего информация о жертвах может отличаться от реальности в десятки раз, считают эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел "Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

https://crimea.ria.ru/20230206/zaprogrammirovannoe-zemletryasenie-vozmozhno-li-eto--mnenie-uchenogo-1126810315.html

https://crimea.ria.ru/20230207/chto-delat-pri-zemletryasenii-v-dome-na-ulitse-ili-pod-zavalami-1126830074.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сша, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, мнения, происшествия, в мире, александр хроленко