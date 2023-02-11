https://crimea.ria.ru/20230211/siriyskiy-narod-etogo-ne-zabudet-dva-itoga-odnoy-tragedii-1126925513.html
"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии
"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии - РИА Новости Крым, 11.02.2023
"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии
Президент Сирии Башар Асад назвал последствия землетрясений на сирийской земле "тяжелым испытанием" и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий стихии... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T18:59
2023-02-11T18:59
2023-02-11T19:10
эксклюзивы риа новости крым
турция
сирия
россия
башар асад (политик)
вооруженные силы россии
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0b/1126925390_0:18:880:512_1920x0_80_0_0_f174f546dbcb3f08f8cc99a41c2aeb01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Сирии Башар Асад назвал последствия землетрясений на сирийской земле "тяжелым испытанием" и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий стихии правительство России и россиян, отметив, что сирийский народ этого "никогда не забудет". Не забудет Сирия и того, кому помогал Запад, в то время, когда ее народ нуждался в помощи как можно большего числа стран. РИА Новости Крым рассматривает два итога одной трагедии страны.Асад обратился к россиянам"Мы благодарим правительство России за помощь сирийскому народу в этом тяжелом испытании", – сказал Асад, пребывая в Латакии.После президент посетил город Джебла, где работают российские спасатели, и лично поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения.В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что "Башар Асад был восхищен работой специалистов МЧС России, круглосуточно разбирающих завалы в борьбе за жизни граждан Сирии".Накануне, давая оценку ситуации в Сирии после серии землетрясений, Башар Асад назвал ее катастрофической. И пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы помочь пострадавшим и восстановить разрушенные районы."Мы... направим туда все резервы государства", – сказал Асад.Он также заявил, что Запад политизирует ситуацию, заметив, что у западных стран гуманизм "отсутствовал как в прошлом, так и сейчас".Ранее в Министерстве обороны Сирии сообщали, что для ликвидации последствий землетрясения и помощи пострадавшим привлечена армия, но масштабы катастрофы настолько огромны, что справиться собственными силами страна не в состоянии.Как Россия помогает Сирии после землетрясенийСразу после того, как стало ясно, сколь грандиозен ущерб от землетрясений в Турции 6 февраля, президент России Владимир Путин предложил помощь ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, а также президенту пострадавшей от стихии Сирии Башару Асаду. Российские группировки спасателей и военных отправились в самые пострадавшие районы обеих стран.По указанию министра обороны России Сергея Шойгу к ликвидации последствий землетрясения на территории САР приступили военнослужащие российской группировки войск (сил) в Сирии. Были сформированы десять сводных отрядов. Бойцы приступили к разбору завалов и поиску пострадавших в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Выжившим оказывается медицинская помощь. К работам уже в первый день ЧП привлекли триста человек и шестьдесят машин из числа военной и специальной техники.На российской авиабазе "Хмеймим" для оказания помощи пострадавшим создали мобильную группу российских военных медиков. Здесь, по сообщению Минобороны РФ, развернуты пункты приема донорской крови и работает совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, которые привлекаются к оказанию помощи сирийцам.Накануне, 10 февраля, российские военные доставили на базу еще более 20 тонн гуманитарного груза (продукты питания и теплые одеяла). Развернутые ВС РФ пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим жителям – продуктовых наборов и предметов первой необходимости – с первого дня ЧП работают в городах Алеппо, Хама, Латакия, а также населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. От МЧС России в Сирию 10 февраля прибыли два борта с гуманитарным грузом, каждый самолет доставил по 35 тонн самого необходимого для пострадавших от стихии людей. Как Запад игнорирует пострадавшую от землетрясений СириюСирия 6 февраля обратилась к государствам-членам ООН, ее Генеральному секретариату, учреждениям и фондам, а также Международному комитету Красного Креста и прочим международным организациям с просьбой помочь ей преодолеть последствия разрушительного землетрясения.Директор ближневосточного бюро Международного комитета Красного Креста Фабрицио Карбони, в свою очередь, обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Сирии. 8 февраля на пресс-конференции в Дамаске министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хусейн Махлюф выразил благодарность странам, которые откликнулись на призыв. В их числе, помимо России, он перечислил Беларусь, а также Ирак, Иран, ОАЭ, Алжир, Египет, Пакистан, Армению, Оман, Венесуэлу и Кубу.В тот же день советник Асада – Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Sky News заявила, что страны Запада готовы направлять свою помощь лишь в те районы, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями, но не намерен помогать народу Сирии справиться с трагедией.В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имел контакта с властями Сирии на фоне событий, связанных с землетрясениями. И отметил, что Соединенные Штаты помогают пострадавшим сирийцам через неправительственные организации.В МИД России назвали отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречащим всем нормам морали и не имеющим оправдания.Она призвала "незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры. Ранее за приостановку санкции против Сирии выступили правозащитники ФРГ из Международного общества защиты прав человека.Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка, комментируя ситуацию, отметил, что в Сирии она может оказаться гораздо трагичнее, чем в Турции. И предположил, что суммарное число жертв землетрясений здесь "в конечном итоге может перевалить за 100 000 человек" в связи с "западной блокадой" республики. Он назвал произошедшее страшной трагедией, в том числе "трагедией человечности, которую многие сегодня уже потеряли".Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых – более 80 тысяч. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
https://crimea.ria.ru/20230211/zhertv-vse-bolshe-v-turtsii-obnovili-dannye-o-pogibshikh-ot-zemletryaseniy-1126920393.html
турция
сирия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0b/1126925390_0:0:772:579_1920x0_80_0_0_8e8321398e7460abd7feeac53afc1f75.jpg
Анкара. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Видео предоставлено SputnikTurkey
Анкара. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.
2023-02-11T18:59
true
PT0M33S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сирия, россия, башар асад (политик), вооруженные силы россии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), землетрясение в турции и сирии, землетрясение, общество, политика, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Президент Сирии Башар Асад назвал последствия землетрясений на сирийской земле "тяжелым испытанием" и поблагодарил за помощь в ликвидации последствий стихии правительство России и россиян, отметив, что сирийский народ этого "никогда не забудет". Не забудет Сирия и того, кому помогал Запад, в то время, когда ее народ нуждался в помощи как можно большего числа стран. РИА Новости Крым рассматривает два итога одной трагедии страны.
Асад обратился к россиянам
"Мы благодарим правительство России за помощь сирийскому народу в этом тяжелом испытании", – сказал Асад, пребывая в Латакии.
После президент посетил город Джебла, где работают российские спасатели, и лично поблагодарил их за помощь в ликвидации последствий землетрясения.
"Хотел бы поблагодарить весь состав, который принимал участие в спасательной операции. Конечно же, и министра МЧС, министра обороны и президента Владимира Путина. Естественно, сирийский народ никогда не забудет ту помощь, которую предоставил им российский народ", – заявил президент Сирии.
В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что "Башар Асад был восхищен работой специалистов МЧС России, круглосуточно разбирающих завалы в борьбе за жизни граждан Сирии".
Накануне, давая оценку ситуации в Сирии после серии землетрясений, Башар Асад назвал ее катастрофической. И пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы помочь пострадавшим и восстановить разрушенные районы.
"Мы... направим туда все резервы государства", – сказал Асад.
Он также заявил, что Запад политизирует ситуацию, заметив, что у западных стран гуманизм "отсутствовал как в прошлом, так и сейчас".
Ранее в Министерстве обороны Сирии сообщали, что для ликвидации последствий землетрясения и помощи пострадавшим привлечена армия, но масштабы катастрофы настолько огромны, что справиться собственными силами страна не в состоянии.
Как Россия помогает Сирии после землетрясений
Сразу после того, как стало ясно, сколь грандиозен ущерб от землетрясений в Турции 6 февраля, президент России Владимир Путин предложил помощь ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, а также президенту пострадавшей от стихии Сирии Башару Асаду. Российские группировки спасателей и военных отправились в самые пострадавшие районы обеих стран.
По указанию министра обороны России Сергея Шойгу к ликвидации последствий землетрясения на территории САР приступили военнослужащие российской группировки войск (сил) в Сирии. Были сформированы десять сводных отрядов. Бойцы приступили к разбору завалов и поиску пострадавших в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Выжившим оказывается медицинская помощь. К работам уже в первый день ЧП привлекли триста человек и шестьдесят машин из числа военной и специальной техники.
На российской авиабазе "Хмеймим" для оказания помощи пострадавшим создали мобильную группу российских военных медиков. Здесь, по сообщению Минобороны РФ, развернуты пункты приема донорской крови и работает совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, которые привлекаются к оказанию помощи сирийцам.
Накануне, 10 февраля, российские военные доставили на базу еще более 20 тонн гуманитарного груза
(продукты питания и теплые одеяла).
Развернутые ВС РФ пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим жителям
– продуктовых наборов и предметов первой необходимости – с первого дня ЧП работают в городах Алеппо, Хама, Латакия, а также населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша.
От МЧС России в Сирию 10 февраля прибыли два борта с гуманитарным грузом, каждый самолет доставил по 35 тонн самого необходимого для пострадавших от стихии людей.
Как Запад игнорирует пострадавшую от землетрясений Сирию
Сирия 6 февраля обратилась к государствам-членам ООН, ее Генеральному секретариату, учреждениям и фондам, а также Международному комитету Красного Креста и прочим международным организациям с просьбой помочь ей преодолеть последствия разрушительного землетрясения.
Директор ближневосточного бюро Международного комитета Красного Креста Фабрицио Карбони, в свою очередь, обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Сирии.
"Гуманитарная ситуация в Сирии ужасающая. Это нельзя игнорировать, не замечать страданий сирийского народа жестоко и бесчеловечно", – заявил Карбони.
8 февраля на пресс-конференции в Дамаске министр местного самоуправления и окружающей среды Сирии Хусейн Махлюф выразил благодарность странам, которые откликнулись на призыв. В их числе, помимо России, он перечислил Беларусь, а также Ирак, Иран, ОАЭ, Алжир, Египет, Пакистан, Армению, Оман, Венесуэлу и Кубу.
В тот же день советник Асада – Бусейна Шаабан в интервью телеканалу Sky News заявила, что страны Запада готовы направлять свою помощь лишь в те районы, которые контролируются незаконными вооруженными формированиями, но не намерен помогать народу Сирии справиться с трагедией.
"Запад оказывает помощь тем регионам, которые контролируются террористами, и не заботится о районах, где проживает большинство сирийцев", – сказала Шаабан.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имел контакта с властями Сирии на фоне событий, связанных с землетрясениями. И отметил, что Соединенные Штаты помогают пострадавшим сирийцам через неправительственные организации.
В МИД России назвали отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречащим всем нормам морали и не имеющим оправдания.
"Это просто бесчеловечная логика", – заявила
на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Она призвала "незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры. Ранее за приостановку санкции против Сирии выступили правозащитники ФРГ из Международного общества защиты прав человека.
Военный эксперт и блогер Юрий Подоляка, комментируя ситуацию, отметил, что в Сирии она может оказаться гораздо трагичнее, чем в Турции. И предположил, что суммарное число жертв землетрясений здесь "в конечном итоге может перевалить за 100 000 человек" в связи с "западной блокадой" республики.
"Самое страшное сейчас происходит на севере Сирии... получается, что блокада стран Запада по отношению к Сирии делает свое грязное дело и потому многих сирийцев, даже тех, кого было можно, так и не удалось спасти. И завалы там разбирать много труднее, так как "мировому сообществу" на Сирию плевать. Наоборот, чем "все для Асада будет хуже", тем им будет лучше", – написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Он назвал произошедшее страшной трагедией, в том числе "трагедией человечности, которую многие сегодня уже потеряли".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых – более 80 тысяч. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
Читайте также на РИА Новости Крым: