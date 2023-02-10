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Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь
Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь
Более 20 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные пострадавшим от землетрясения в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T12:06
2023-02-10T12:08
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Более 20 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные пострадавшим от землетрясения в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.Груз был доставлен в пятницу на российскую авиабазу Хмеймим. "Доставленное продовольствие и одеяла при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон будут оперативно доставлены нуждающимся жителям", - уточняется в сообщении.Землетрясение в Турции и Сирии6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.Поисково-спасательные работыРоссийские военные и спасатели отправились на помощь в пострадавшие от разрушений страны и уже несколько дней ведут поисково-спасательные работы. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.В Сирии из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Так, российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.Кроме того, на авиабазе Хмеймим создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.В Турцию прибыли более 100 российских спасателей. Сотрудники МЧС России привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры.В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человекаСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымыселЖенщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян
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сирия, министерство обороны рф, в мире, происшествия, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, общество, новости
Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь

Минобороны: российские военные доставили в Сирию более 20 тонн гуманитарного груза

12:06 10.02.2023 (обновлено: 12:08 10.02.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФМинобороны: российские военные доставили в Сирию более 20 тонн гуманитарного груза
Минобороны: российские военные доставили в Сирию более 20 тонн гуманитарного груза
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Более 20 тонн гуманитарной помощи доставили российские военные пострадавшим от землетрясения в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Было доставлено более 20 тонн гуманитарных грузов, среди которых продукты питания (консервы, мука, макаронные изделия, масло подсолнечное, чай, кофе, супы быстрого приготовления) и теплые одеяла", - говорится в сообщении ведомства.
Груз был доставлен в пятницу на российскую авиабазу Хмеймим.
"Доставленное продовольствие и одеяла при содействии военнослужащих российского Центра по примирению враждующих сторон будут оперативно доставлены нуждающимся жителям", - уточняется в сообщении.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.
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Поисково-спасательные работы

Российские военные и спасатели отправились на помощь в пострадавшие от разрушений страны и уже несколько дней ведут поисково-спасательные работы. Духовное управление мусульман Крыма объявило о начале сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
В Сирии из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов. Они занимаются разбором завалов, поиском пострадавших и оказанием им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. Так, российские военные задействованы в городах Алеппо, Хама, Латакия и других.
К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.
Кроме того, на авиабазе Хмеймим создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне.
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 10:51Фотоленты
Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
В Турцию прибыли более 100 российских спасателей. Сотрудники МЧС России привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Это эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, а также георадары и тепловизоры.
В аэромобильную группировку вошли отряд спасателей международного класса "Центроспас", имеющий опыт спасательных работ по всему миру, и кинологи. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь с терапевтическим, операционным и реанимационным блоками.
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