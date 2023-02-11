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Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T10:19
2023-02-11T10:19
2023-02-11T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщение ведомства цитирует РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, 6 февраля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Последовавшие за основным подземные толчки – афтершоки ощущались в десяти провинциях страны, а также соседних государствах, включая Сирию.Ранее под завалами в турецком Хатае были найдены тела двух россиян, женщины и ребенка. Накануне сообщалось, что тела еще двоих – ребенка и мужчины, предположительно главы семьи, также обнаружены погибшими. Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции Землетрясение произошло на границе России и Казахстана
https://crimea.ria.ru/20230210/beschelovechnaya-logika-zakharova-ob-otkaze-zapada-pomogat-sirii-1126908425.html
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Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
Более 20 тысяч: в Турции обновили статистику жертв землетрясения