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Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений
Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T10:19
2023-02-11T10:19
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщение ведомства цитирует РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, 6 февраля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Последовавшие за основным подземные толчки – афтершоки ощущались в десяти провинциях страны, а также соседних государствах, включая Сирию.Ранее под завалами в турецком Хатае были найдены тела двух россиян, женщины и ребенка. Накануне сообщалось, что тела еще двоих – ребенка и мужчины, предположительно главы семьи, также обнаружены погибшими. Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции Землетрясение произошло на границе России и Казахстана
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землетрясение в турции и сирии, землетрясение, общество, турция, в мире, новости
Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений

Более 20 тысяч: в Турции обновили статистику жертв землетрясения

10:19 11.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий землетрясения в Турции
Ликвидация последствий землетрясения в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщение ведомства цитирует РИА Новости.
"По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибли 20 665 человек, спасены 80 088. Эвакуированы из зоны катастрофы 92 697", - сообщается в полученной РИА Новости статистике.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, 6 февраля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Последовавшие за основным подземные толчки – афтершоки ощущались в десяти провинциях страны, а также соседних государствах, включая Сирию.
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