https://crimea.ria.ru/20230211/zhertv-vse-bolshe-v-turtsii-obnovili-dannye-o-pogibshikh-ot-zemletryaseniy-1126920393.html

Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений

Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Жертв все больше: в Турции обновили данные о погибших от землетрясений

Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T10:19

2023-02-11T10:19

2023-02-11T10:19

землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Число жертв серии землетрясений, произошедших в Турции с начала недели, достигло 20 665 человек, более 80 тысяч ранены. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), сообщение ведомства цитирует РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, 6 февраля. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Последовавшие за основным подземные толчки – афтершоки ощущались в десяти провинциях страны, а также соседних государствах, включая Сирию.Ранее под завалами в турецком Хатае были найдены тела двух россиян, женщины и ребенка. Накануне сообщалось, что тела еще двоих – ребенка и мужчины, предположительно главы семьи, также обнаружены погибшими. Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв Тектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции Землетрясение произошло на границе России и Казахстана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, землетрясение, общество, турция, в мире, новости