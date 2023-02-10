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Тела еще двоих россиян нашли после землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Тела еще двоих россиян нашли после землетрясения в Турции
Тела еще двоих россиян нашли после землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Тела еще двоих россиян нашли после землетрясения в Турции
Тела еще двоих россиян обнаружили во время разбора завалов в турецком Хатае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T12:57
2023-02-10T13:11
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Тела еще двоих россиян обнаружили во время разбора завалов в турецком Хатае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Экстренные службы ранее сообщили, что в провинции Хатай под завалами дома может находиться семья россиян. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. В пятницу утром они нашли тела женщины и ребенка.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. По словам президента Тайипа Эрдогана, оно самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 18 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение в Турции: что известноСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымыселСтрашные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человека
https://crimea.ria.ru/20230210/zhenschina-i-rebenok-v-turetskom-khatae-nashli-tela-dvoikh-rossiyan-1126897972.html
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире
Тела еще двоих россиян нашли после землетрясения в Турции

МЧС: тела мужчины и ребенка из России нашли после землетрясения в турецкой Хатае

12:57 10.02.2023 (обновлено: 13:11 10.02.2023)
 
© SputnikTurkey, Sertac KayarРазбор завалов в городе Диярбакыр в Турции
Разбор завалов в городе Диярбакыр в Турции
© SputnikTurkey, Sertac Kayar
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Тела еще двоих россиян обнаружили во время разбора завалов в турецком Хатае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Экстренные службы ранее сообщили, что в провинции Хатай под завалами дома может находиться семья россиян. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. В пятницу утром они нашли тела женщины и ребенка.
"Спасатели МЧС России в Хатае в ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка. Также нашли тело второго ребенка без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.
Последствия землетрясения в Турции
10:15
Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. По словам президента Тайипа Эрдогана, оно самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 18 тысяч человек.
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