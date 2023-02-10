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Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв
Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв
В Турции число погибших при землетрясении возросло до 19 388 человек. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу во время выступления в провинции... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T19:46
2023-02-10T19:54
турция
землетрясение в турции и сирии
реджеп тайип эрдоган
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Турции число погибших при землетрясении возросло до 19 388 человек. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу во время выступления в провинции Малатья.По его словам, всего в ликвидации последствий катастрофы задействованы более 141 тысячи человек.Первые задержанияПри попытке покинуть страну в аэропорту Стамбула был задержан главный архитектор полностью разрушенного жилого комплекса в городе Хатай. Об этом пишет местная газета Sabah.Также в пятницу адвокаты подали иски против подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им выезд из страны.Выплаты пострадавшимПо словам турецкого лидера, власти в течение года будут оплачивать жителям пострадавших от землетрясения регионов аренду жилья. Пособие составит порядка пяти тысяч лир в месяц (почти 20 тысяч рублей).При этом в стране будут возводиться новые дома. "Указания министерству градостроительства и окружающей среды отданы.. в десяти провинциях мы, с одной стороны, будем разбирать завалы, с другой – строить новые дома в зарезервированных районах. Прошу от вас дать нам один год. В течение года с божьей помощью мы завершим эту работу", - сказал президент, обращаясь к гражданам.Ранее Эрдоган заявил, что на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье 10 тысяч лир (около 530 долларов). Во вторник Эрдоган сообщил, что власти выделили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов) для ликвидации последствий катастрофы.6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать СирииСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымыселТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
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турция, землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, происшествия, в мире, новости, общество
Трагедия в Турции: первые задержания и рост жертв

Эродоган: число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 19 388 человек

19:46 10.02.2023 (обновлено: 19:54 10.02.2023)
 
© Sertac Kayar / SputnikTurkeyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sertac Kayar / SputnikTurkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Турции число погибших при землетрясении возросло до 19 388 человек. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу во время выступления в провинции Малатья.
"В десяти пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 тысяч 388 человек. Пострадавших – 77 тысяч 711", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, всего в ликвидации последствий катастрофы задействованы более 141 тысячи человек.

Первые задержания

При попытке покинуть страну в аэропорту Стамбула был задержан главный архитектор полностью разрушенного жилого комплекса в городе Хатай. Об этом пишет местная газета Sabah.
"Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в жилом комплексе главный подрядчик (в ряде СМИ – архитектор) Мехмет Яшар Чошкун задержан в Новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд наложен генпрокуратурой Стамбула", - указывает издание.
Также в пятницу адвокаты подали иски против подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им выезд из страны.
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Выплаты пострадавшим

По словам турецкого лидера, власти в течение года будут оплачивать жителям пострадавших от землетрясения регионов аренду жилья. Пособие составит порядка пяти тысяч лир в месяц (почти 20 тысяч рублей).
"Мы окажем помощь гражданам в том, что касается аренды жилья – владельцам квартир выплатим 5 тысяч лир в месяц, тем, кто арендовал квартиры (на момент катастрофы - ред.), – 2 тысячи лир (около 106 долларов)", - заявил Эрдоган.
При этом в стране будут возводиться новые дома.
"Указания министерству градостроительства и окружающей среды отданы.. в десяти провинциях мы, с одной стороны, будем разбирать завалы, с другой – строить новые дома в зарезервированных районах. Прошу от вас дать нам один год. В течение года с божьей помощью мы завершим эту работу", - сказал президент, обращаясь к гражданам.
Ранее Эрдоган заявил, что на начальном этапе власти выделят каждой пострадавшей семье 10 тысяч лир (около 530 долларов). Во вторник Эрдоган сообщил, что власти выделили 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов) для ликвидации последствий катастрофы.
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6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.
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