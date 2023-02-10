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Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии
Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии
Отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречит нормам морали и не имеет оправдания. Об этом заявила в пятницу... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T15:34
2023-02-10T15:34
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сирия
в мире
политика
землетрясение в турции и сирии
землетрясение
башар асад (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречит нормам морали и не имеет оправдания. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.Бесчеловечная логикаПо ее словам, незаконные односторонние санкции в отношении Сирии затрудняют процесс ликвидации последствий землетрясения и оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций.Гуманизм там отсутствуетВ пятницу президент Сирии Башар Асад во время поездки в Алеппо заявил, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует."Естественно, что Запад политизирует ситуацию. Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас", - цитирует сирийского лидера РИА Новости.6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощьРазрушительное землетрясение в Турции: что известноСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сирия, в мире, политика, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, башар асад (политик)
Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии

Захарова: отказ Запада помогать Сирии после землетрясения бесчеловечен

15:34 10.02.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречит нормам морали и не имеет оправдания. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Бесчеловечная логика

По ее словам, незаконные односторонние санкции в отношении Сирии затрудняют процесс ликвидации последствий землетрясения и оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций.
"Это приводит напрямую к человеческим и не только страданиям, но и жертвам, а с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания. Это просто бесчеловечная логика", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Гуманизм там отсутствует

В пятницу президент Сирии Башар Асад во время поездки в Алеппо заявил, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует.
"Естественно, что Запад политизирует ситуацию. Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас", - цитирует сирийского лидера РИА Новости.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СирияВ миреПолитикаЗемлетрясение в Турции и СирииЗемлетрясениеБашар Асад (политик)
 
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