Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии
Захарова: отказ Запада помогать Сирии после землетрясения бесчеловечен
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречит нормам морали и не имеет оправдания. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Бесчеловечная логика
По ее словам, незаконные односторонние санкции в отношении Сирии затрудняют процесс ликвидации последствий землетрясения и оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций.
"Это приводит напрямую к человеческим и не только страданиям, но и жертвам, а с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания. Это просто бесчеловечная логика", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Гуманизм там отсутствует
В пятницу президент Сирии Башар Асад во время поездки в Алеппо заявил, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует.
"Естественно, что Запад политизирует ситуацию. Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас", - цитирует сирийского лидера РИА Новости.
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.
По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.
Читайте также на РИА Новости Крым: