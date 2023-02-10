https://crimea.ria.ru/20230210/beschelovechnaya-logika-zakharova-ob-otkaze-zapada-pomogat-sirii-1126908425.html

Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии

Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии

Отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречит нормам морали и не имеет оправдания. Об этом заявила в пятницу... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T15:34

2023-02-10T15:34

2023-02-10T15:34

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сирия

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башар асад (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Отказ Запада помогать Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения противоречит нормам морали и не имеет оправдания. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.Бесчеловечная логикаПо ее словам, незаконные односторонние санкции в отношении Сирии затрудняют процесс ликвидации последствий землетрясения и оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций.Гуманизм там отсутствуетВ пятницу президент Сирии Башар Асад во время поездки в Алеппо заявил, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует."Естественно, что Запад политизирует ситуацию. Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас", - цитирует сирийского лидера РИА Новости.6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7.По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощьРазрушительное землетрясение в Турции: что известноСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сирия, в мире, политика, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, башар асад (политик)