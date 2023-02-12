https://crimea.ria.ru/20230212/iz-zony-zemletryaseniya-v-turtsii-evakuirovali-39-rossiyan-1126929958.html

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

39 российских граждан эвакуированы в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Анкаре. РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T12:59

2023-02-12T12:59

2023-02-12T12:59

землетрясение в турции и сирии

турция

россия

министерство обороны рф

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126930161_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_e4f86ca27ea94d739742a3de144a9d87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 39 российских граждан эвакуированы в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Анкаре.Эвакуация россиян"Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавших вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", - сказано в сообщении посольства.Все мероприятия по вывозу россиян организованы сотрудниками российской дипмиссии. Россияне эвакуированы бортом компании "Росатом".Помощь РоссииТакже, по сообщению российской дипмиссии в Турции, к этому времени РФ направила пострадавшим от землетрясения 19 тонн продуктов, палатки и спальные мешки. Гуманитарная помощь доставлена тремя бортами."Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На бортах доставлены 500 палаток, девять тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 тонн продуктов продовольствия", - сообщило посольство.Сейчас готовится к отправке новая партия гуманитарной помощи.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Утром в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв трагедии: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян149 часов под завалами: чудесные спасения в ТурцииСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел

https://crimea.ria.ru/20230211/siriyskiy-narod-etogo-ne-zabudet-dva-itoga-odnoy-tragedii-1126925513.html

https://crimea.ria.ru/20230207/1126823571.html

турция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, россия, министерство обороны рф, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, происшествия, в мире