Рейтинг@Mail.ru
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230212/iz-zony-zemletryaseniya-v-turtsii-evakuirovali-39-rossiyan-1126929958.html
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
39 российских граждан эвакуированы в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Анкаре. РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T12:59
2023-02-12T12:59
землетрясение в турции и сирии
турция
россия
министерство обороны рф
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126930161_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_e4f86ca27ea94d739742a3de144a9d87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 39 российских граждан эвакуированы в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Анкаре.Эвакуация россиян"Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавших вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", - сказано в сообщении посольства.Все мероприятия по вывозу россиян организованы сотрудниками российской дипмиссии. Россияне эвакуированы бортом компании "Росатом".Помощь РоссииТакже, по сообщению российской дипмиссии в Турции, к этому времени РФ направила пострадавшим от землетрясения 19 тонн продуктов, палатки и спальные мешки. Гуманитарная помощь доставлена тремя бортами."Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На бортах доставлены 500 палаток, девять тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 тонн продуктов продовольствия", - сообщило посольство.Сейчас готовится к отправке новая партия гуманитарной помощи.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Утром в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв трагедии: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян149 часов под завалами: чудесные спасения в ТурцииСдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
https://crimea.ria.ru/20230211/siriyskiy-narod-etogo-ne-zabudet-dva-itoga-odnoy-tragedii-1126925513.html
https://crimea.ria.ru/20230207/1126823571.html
турция
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126930161_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_97a8282893fa51bc8105fcc5d7e5f019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение в турции и сирии, турция, россия, министерство обороны рф, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, происшествия, в мире
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян

Посольство: из зоны разрушительных землетясений в Турции эвакуированы 39 россиян

12:59 12.02.2023
 
© SputnikTurkeyПоследствия разрушительных землетрясений в Турции
Последствия разрушительных землетрясений в Турции
© SputnikTurkey
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 39 российских граждан эвакуированы в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Анкаре.

Эвакуация россиян

"Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавших вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы", - сказано в сообщении посольства.
Все мероприятия по вывозу россиян организованы сотрудниками российской дипмиссии. Россияне эвакуированы бортом компании "Росатом".
Ликвидация последствий землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 18:59
"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедии

Помощь России

Также, по сообщению российской дипмиссии в Турции, к этому времени РФ направила пострадавшим от землетрясения 19 тонн продуктов, палатки и спальные мешки. Гуманитарная помощь доставлена тремя бортами.
"Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На бортах доставлены 500 палаток, девять тысяч спальных мешков и теплоизоляционных ковриков и 19 тонн продуктов продовольствия", - сообщило посольство.
Российские военные в Сирии помогают в ликвидации последствий землетрясения - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 10:51Фотоленты
Как российские военные помогают ликвидировать последствия землетрясенияПо указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу российская группировка войск в Сирии приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий произошедшего на территории страны землетрясения. Из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов.
Сейчас готовится к отправке новая партия гуманитарной помощи.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Утром в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв трагедии: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян
149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
 
Землетрясение в Турции и СирииТурцияРоссияМинистерство обороны РФМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоПроисшествияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
12:59Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
12:32Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию
12:14В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ
11:52Шторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраля
11:33Опасная погода: в Крыму ожидается штормовой ветер
11:18149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции
10:56Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
10:23Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю на 12 февраля
09:49В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
09:14Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений
08:45Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
08:23Разговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефону
08:01Когда в Крыму появятся цифровые медкарты
00:01Местами снег: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 февраля
23:15Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии Украины - указ
20:01Главные новости и заявления дня: 11 февраля
19:35Почти 22 тысячи: Эрдоган назвал новое число жертв землетрясений в Турции
19:31Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год
Лента новостейМолния