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149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции
149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции - РИА Новости Крым, 12.02.2023
149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции
В турецкой провинции Хатай спасатели спустя 149 часов после разрушительного землетрясения вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман –... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T11:18
2023-02-12T12:19
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
новости
общество
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Хатай спасатели спустя 149 часов после разрушительного землетрясения вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман – тринадцатилетнюю девочку, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.Отмечается, что операция по спасению Мустафы Сарыгуля длилась около пяти часов. Его извлекли из-под завалов шестиэтажки в районе города Антакья. В этой операции участие также приняли военные и поисково-спасательные команды из Румынии."Мужчине оказали первую помощь и передали медикам",- сказано в сообщении.Утром в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв землетрясения: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших. Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииТрагедия в Турции: первые задержания и рост жертвБесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, новости, общество, в мире
149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции

СМИ: в Турции мужчину и девочку спасли из-под завалов спустя 149 часов после землетрясения

11:18 12.02.2023 (обновлено: 12:19 12.02.2023)
 
© SputnikTurkeyПоследствия разрушительных землетрясений в Турции
Последствия разрушительных землетрясений в Турции
© SputnikTurkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Хатай спасатели спустя 149 часов после разрушительного землетрясения вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман – тринадцатилетнюю девочку, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
"В районе Бесни провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 145 часов после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли подростка. В операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция по спасению Мустафы Сарыгуля длилась около пяти часов. Его извлекли из-под завалов шестиэтажки в районе города Антакья. В этой операции участие также приняли военные и поисково-спасательные команды из Румынии.
"Мужчине оказали первую помощь и передали медикам",- сказано в сообщении.
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Утром в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв землетрясения: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших. Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
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Землетрясение в Турции и СирииТурцияПроисшествияНовостиОбществоВ мире
 
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