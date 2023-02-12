https://crimea.ria.ru/20230212/149-chasov-pod-zavalami-esche-odno-chudesnoe-spasenie-v-turtsii-1126928801.html

149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции

149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции - РИА Новости Крым, 12.02.2023

149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции

В турецкой провинции Хатай спасатели спустя 149 часов после разрушительного землетрясения вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман –... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T11:18

2023-02-12T11:18

2023-02-12T12:19

землетрясение в турции и сирии

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В турецкой провинции Хатай спасатели спустя 149 часов после разрушительного землетрясения вытащили из-под завалов 35-летнего мужчину, а в провинции Адыяман – тринадцатилетнюю девочку, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.Отмечается, что операция по спасению Мустафы Сарыгуля длилась около пяти часов. Его извлекли из-под завалов шестиэтажки в районе города Антакья. В этой операции участие также приняли военные и поисково-спасательные команды из Румынии."Мужчине оказали первую помощь и передали медикам",- сказано в сообщении.Утром в воскресенье вице-президент страны Фуат Октай озвучил новые данные по количеству жертв землетрясения: к этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших. Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииТрагедия в Турции: первые задержания и рост жертвБесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии

https://crimea.ria.ru/20230210/tela-esche-dvoikh-rossiyan-nashli-posle-zemletryaseniya-v-turtsii-1126904332.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, новости, общество, в мире