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Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений
Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений
Более 24,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T09:14
2023-02-12T09:22
землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
землетрясение
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Более 24,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.По его словам, на данный момент уже арестован один человек и еще в отношении 113 выданы ордера на арест. Они подозреваются в том, что своими действиями могли повлиять на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились.Ранее турецкие СМИ писали о том, что при попытке покинуть страну в аэропорту был задержан главный архитектор жилищного комплекса в Хатае, который оказался полностью разрушен после серии подземных толчков.Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых – более 80 тысяч. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииТурецкое землетрясение и поставки оружия Киеву: топ новостей неделиТрагедия в Турции: первые задержания и рост жертв
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землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, землетрясение, происшествия, новости, общество
Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений

Вице-президент Турции Октай: число погибших после землетрясенийвыросло до 24 617 человек

09:14 12.02.2023 (обновлено: 09:22 12.02.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Более 24,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
"В результате землетрясений погибли 24 тысячи 617 человек", - цитирует турецкого чиновника РИА Новости.
По его словам, на данный момент уже арестован один человек и еще в отношении 113 выданы ордера на арест. Они подозреваются в том, что своими действиями могли повлиять на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились.
Камнепад - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 11:23Радио "Спутник в Крыму"
Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
Ранее турецкие СМИ писали о том, что при попытке покинуть страну в аэропорту был задержан главный архитектор жилищного комплекса в Хатае, который оказался полностью разрушен после серии подземных толчков.
Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых – более 80 тысяч. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
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