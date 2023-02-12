https://crimea.ria.ru/20230212/bolshe-24-tysyach-chelovek-pogibli-v-turtsii-iz-za-zemletryaseniy-1126927352.html

Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений

Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Больше 24 тысяч человек погибли в Турции из-за землетрясений

Более 24,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T09:14

2023-02-12T09:14

2023-02-12T09:22

землетрясение в турции и сирии

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Более 24,6 тысячи человек погибли после серии землетрясений в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.По его словам, на данный момент уже арестован один человек и еще в отношении 113 выданы ордера на арест. Они подозреваются в том, что своими действиями могли повлиять на то, что якобы построенные в соответствии с требованиями здания обрушились.Ранее турецкие СМИ писали о том, что при попытке покинуть страну в аэропорту был задержан главный архитектор жилищного комплекса в Хатае, который оказался полностью разрушен после серии подземных толчков.Ранее Тайип Эрдоган сообщил о гибели 21 848 человек, 80 104 получили ранения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых – более 80 тысяч. В Сирии по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииТурецкое землетрясение и поставки оружия Киеву: топ новостей неделиТрагедия в Турции: первые задержания и рост жертв

https://crimea.ria.ru/20230210/sdvig-litosfernykh-plit-posle-zemletryaseniya-v-turtsii--pravda-ili-vymysel-1126899177.html

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, землетрясение, происшествия, новости, общество