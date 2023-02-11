https://crimea.ria.ru/20230211/turetskoe-zemletryasenie-i-postavki-oruzhiya-kievu-top-novostey-nedeli-1126920984.html
Турецкое землетрясение и поставки оружия Киеву: топ новостей недели
Турецкое землетрясение и поставки оружия Киеву: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Турецкое землетрясение и поставки оружия Киеву: топ новостей недели
Разрушительное землетрясение в Турции и его отголоски в Крыму, поставки оружия Украине и о заявление Шойгу на эту тему, а еще операция фигуриста Романа... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T18:55
2023-02-11T18:55
2023-02-11T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Турции и его отголоски в Крыму, поставки оружия Украине и о заявление Шойгу на эту тему, а еще операция фигуриста Романа Костомарова и книжная война шариковых.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Землетрясение в Турции6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.Отголоски турецких толчков в КрымуВ Крыму на утро понедельника сейсмологическая активность не фиксировалась, как и в последующие дни. При этом отголоски турецких толчков дошли до полуострова и Кубани, но почувствовать незначительные колебания могли только люди на очень высоких этажах. При этом ученые заявляют, что мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией.Поставки оружия из ТурцииПри том, что в эти дни группировка российских спасателей и медиков активно участвует в поисково-спасательных операциях в районах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения, в четверг посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружений Киеву, и их номенклатура имеет тенденцию к расширению. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военного эксперта и политолога Владимира Евсеева, жетской реакции со стороны РФ на это не следует, поскольку Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией. Заявление ШойгуПоставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Такое заявление на этой неделе сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.Применение химического оружия ВСУДругое заявление об оружии на этой недели сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях, сбрасывая его с беспилотников. Химические составы вызывают недомогание у российских военнослужащих, добавил глава региона. Операция Костомарова45-летний Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп. Операция прошла без эксцессов. Сейчас медики стараются сохранить Роману руки. Общее состояние фигуриста улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации, куда попал с пневмонией 10 января. Позже фигуристу провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом. Впоследствии из-за начавшейся гангрены было принято решение об ампутации обеих стоп.Книжная война шариковыхНа этой неделе замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук похвасталась статистикой: меньше, чем за год на Украине уничтожили 11 миллионов русскоязычных книг. Еще раньше в школах запретили Пушкина и Достоевского с целью "защиты образовательно-информационного пространства Украины от влияния российского империализма и русского мира", а снос исторических памятников давно стал на Украине мейнстримом. На этой неделе РИА Новости Крым выяснили как на Украине "перепрошивают" русскоязычных россиян и вспомнили самые громкие литературные запреты и сносы памятников.
https://crimea.ria.ru/20230209/tektonicheskiy-razlom-krym-mozhet-sdvinutsya-posle-tolchkov-v-turtsii-1126870795.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, в мире, общество, политика, роман костомаров, украина, сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), турция, землетрясение в крыму, землетрясение в турции и сирии, землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Турции и его отголоски в Крыму, поставки оружия Украине и о заявление Шойгу на эту тему, а еще операция фигуриста Романа Костомарова и книжная война шариковых.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Землетрясение в Турции
6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение
. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Разрушены тысячи зданий и объектов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
После этого в течение дня сейсмологи фиксировали еще десятки афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. По последним данным, число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 18 342, пострадали 74 242 человека. В Сирии погибли более 3 300 человек, пострадали свыше 5 200.
Отголоски турецких толчков в Крыму
В Крыму на утро понедельника сейсмологическая активность не фиксировалась
, как и в последующие дни. При этом отголоски турецких толчков дошли до полуострова и Кубани
, но почувствовать незначительные колебания могли только люди на очень высоких этажах. При этом ученые заявляют, что мощные землетрясения магнитудой больше 6 в Крыму возможны
, полуостров находится в одном сейсмическом поясе с Турцией.
Поставки оружия из Турции
При том, что в эти дни группировка российских спасателей и медиков активно участвует в поисково-спасательных операциях в районах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения, в четверг посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружений Киеву
, и их номенклатура имеет тенденцию к расширению.
По мнению завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военного эксперта и политолога Владимира Евсеева, жетской реакции со стороны РФ на это не следует, поскольку Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией.
Заявление Шойгу
Поставки Украине тяжелого наступательного вооружения фактически втягивают НАТО в конфликт
и ведут к непредсказуемому уровню эскалации. Такое заявление на этой неделе сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.
Применение химического оружия ВСУ
Другое заявление об оружии на этой недели сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ применяют химическое оружие на Артемовском и Угледарском направлениях
, сбрасывая его с беспилотников. Химические составы вызывают недомогание у российских военнослужащих, добавил глава региона.
Операция Костомарова
45-летний Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес операцию по ампутации обеих стоп
. Операция прошла без эксцессов. Сейчас медики стараются сохранить Роману руки. Общее состояние фигуриста улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации
, куда попал с пневмонией 10 января. Позже фигуристу провели процедуру искусственного насыщения крови кислородом. Впоследствии из-за начавшейся гангрены было принято решение об ампутации обеих стоп.
Книжная война шариковых
На этой неделе замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук похвасталась статистикой: меньше, чем за год на Украине уничтожили 11 миллионов русскоязычных книг
.
Еще раньше в школах запретили Пушкина и Достоевского с целью "защиты образовательно-информационного пространства Украины от влияния российского империализма и русского мира", а снос исторических памятников давно стал на Украине мейнстримом. На этой неделе РИА Новости Крым выяснили как на Украине "перепрошивают" русскоязычных россиян
и вспомнили самые громкие литературные запреты и сносы памятников.