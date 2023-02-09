Рейтинг@Mail.ru
Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230209/turtsiya-uvelichila-postavki-oruzhiya-kievu-pochemu-net-zhestkoy-reaktsii-rf-1126888337.html
Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ
Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ
Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией, даже несмотря на то, что Анкара увеличивает... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T18:12
2023-02-09T18:12
эксклюзивы риа новости крым
турция
украина
оружие
политика
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126888015_0:182:1528:1042_1920x0_80_0_0_79e9e17ff6a84b386e416c0ecd7ce68c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией, даже несмотря на то, что Анкара увеличивает поставки своих вооружений на Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев.Нужно лишить Украину выхода к морюВ четверг посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружений Киеву, при этом их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Притом, что в эти дни группировка российских спасателей и медиков активно участвует в поисково-спасательных операциях в районах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.По словам Евсеева, РФ продолжает развивать связи с Турцией, несмотря на очень серьезный негатив в двусторонних отношениях, в том числе из-за поставок турецкого оружия Украине. Так, помимо ударных беспилотников Bayraktar, Киев получает от Анкары бронетехнику, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы.Помимо украинского вопроса, Анкара ущемляет российские национальные интересы, вмешиваясь во внутренние дела постсоветских республик (Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Азербайджана). В то же время Турция полезна России как государство, через которое можно транспортировать углеводороды, констатирует аналитик. Также у двух стран есть определенные взаимодействия по Сирии, общие интересы в курортно-туристической сфере и другие точки соприкосновения."Конечно, очень просто взять и прекратить с Турцией взаимоотношения. Но мы пытаемся выстраивать с ней вот такие взаимоотношения, даже с учетом очень серьезного недопонимания. Да, это очень сложно, эта политика достаточно противоречива. Тем не менее, прекращение такой политики не создаст нам каких-то преимуществ, ради которых можно было бы на этот разрыв", – убежден эксперт.Миссия МЧС в Турции – игра в долгуюОтправка российских спасателей и медиков в пострадавшую от землетрясения Турцию также имеет очень важный политический момент, отмечает Евсеев.По его словам, сегодня многие лидеры стран пытаются играть на "турецком поле", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, который тоже выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения и заявил об оказании Турции гуманитарной помощи со стороны Киева. Но пока российские позиции на "турецком поле" сильнее украинских."Если работать в долгую, то спасателей надо отправлять. А если работать, только реагируя на какую-то ситуацию, то тогда их посылать не надо. Наша политика в отношении Турции является долговременной, и мы пытаемся поддерживать благоприятное общественное мнение на территории Турции даже в такой ситуации", - заключил Евсеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человекОт исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политологВыйдет ли Турция из НАТО – прогноз политолога
https://crimea.ria.ru/20230204/vo-frantsii-nashli-obyasnenie-postavkam-oruzhiya-kievu-1126785358.html
турция
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126888015_67:0:1507:1080_1920x0_80_0_0_9541d1a6e9690e5073f3b35385981201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, украина, оружие, политика, всу (вооруженные силы украины)
Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ

Эксперт Евсеев: разрыв отношений с Турцией из-за Украины не даст преимуществ России

18:12 09.02.2023
 
© РИА Новости КрымТурция увеличила поставки оружия Киеву
Турция увеличила поставки оружия Киеву - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией, даже несмотря на то, что Анкара увеличивает поставки своих вооружений на Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев.

Нужно лишить Украину выхода к морю

В четверг посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружений Киеву, при этом их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Притом, что в эти дни группировка российских спасателей и медиков активно участвует в поисково-спасательных операциях в районах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.
По словам Евсеева, РФ продолжает развивать связи с Турцией, несмотря на очень серьезный негатив в двусторонних отношениях, в том числе из-за поставок турецкого оружия Украине. Так, помимо ударных беспилотников Bayraktar, Киев получает от Анкары бронетехнику, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы.
"Есть такое серьезное расхождение позиций по Украине. Оно обусловлено двумя причинами: первая – Турция является членом НАТО и зависима от США с экономической точки зрения, вторая – Турция поддерживает отношения с Украиной, потому что она имеет выход в Черное море. Если мы решим украинскую проблему и лишим Украину выхода в Черное море, я думаю, что позиция Турции будет качественно меняться", - сказал политолог.
Помимо украинского вопроса, Анкара ущемляет российские национальные интересы, вмешиваясь во внутренние дела постсоветских республик (Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Азербайджана). В то же время Турция полезна России как государство, через которое можно транспортировать углеводороды, констатирует аналитик. Также у двух стран есть определенные взаимодействия по Сирии, общие интересы в курортно-туристической сфере и другие точки соприкосновения.
"Конечно, очень просто взять и прекратить с Турцией взаимоотношения. Но мы пытаемся выстраивать с ней вот такие взаимоотношения, даже с учетом очень серьезного недопонимания. Да, это очень сложно, эта политика достаточно противоречива. Тем не менее, прекращение такой политики не создаст нам каких-то преимуществ, ради которых можно было бы на этот разрыв", – убежден эксперт.

Миссия МЧС в Турции – игра в долгую

Отправка российских спасателей и медиков в пострадавшую от землетрясения Турцию также имеет очень важный политический момент, отмечает Евсеев.
"Мы закладываем работу на перспективу. В середине мая в Турции должны состояться президентские выборы. Отправкой миссии МЧС мы ведь работаем не столько с руководством страны, сколько с элитой и местным населением. Для нас эта позиция важна. Отправляя своих спасателей, мы как бы работаем на перспективу", - пояснил политолог.
По его словам, сегодня многие лидеры стран пытаются играть на "турецком поле", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, который тоже выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения и заявил об оказании Турции гуманитарной помощи со стороны Киева. Но пока российские позиции на "турецком поле" сильнее украинских.
"Если работать в долгую, то спасателей надо отправлять. А если работать, только реагируя на какую-то ситуацию, то тогда их посылать не надо. Наша политика в отношении Турции является долговременной, и мы пытаемся поддерживать благоприятное общественное мнение на территории Турции даже в такой ситуации", - заключил Евсеев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человек
От исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политолог
Выйдет ли Турция из НАТО – прогноз политолога
Флаг Франции
4 февраля, 17:30
Во Франции нашли объяснение поставкам оружия Киеву
Эксклюзивы РИА Новости КрымТурцияУкраинаОружиеПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:34Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
18:24Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали
18:12Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ
17:52Керченская переправа возобновила работу
17:40В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
17:17После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области
16:13В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу
15:54РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования
15:41При взрыве газа в доме Новосибирска погибли семь человек
15:31В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
15:25Путин анонсировал нацпроект по беспилотникам
15:17Хроники спецоперации: армия России сбила украинский Су-25 и ракеты HIMARS
14:56Когда начнут строить новую станцию водоочистки в Крыму
14:44Путин проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Видео
14:02В Севастополе громко: губернатор назвал причину
13:55Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
13:48Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
13:16Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
13:09За гибель работников в стройгородке "Таврида" ответит завхоз участка
12:42Пожар произошел в исправительной колонии в Ростове – погибли осужденные
Лента новостейМолния