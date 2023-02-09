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Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ

Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ

Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией, даже несмотря на то, что Анкара увеличивает... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T18:12

2023-02-09T18:12

2023-02-09T18:12

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией, даже несмотря на то, что Анкара увеличивает поставки своих вооружений на Украину. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев.Нужно лишить Украину выхода к морюВ четверг посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружений Киеву, при этом их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Притом, что в эти дни группировка российских спасателей и медиков активно участвует в поисково-спасательных операциях в районах Турции, пострадавших от разрушительного землетрясения.По словам Евсеева, РФ продолжает развивать связи с Турцией, несмотря на очень серьезный негатив в двусторонних отношениях, в том числе из-за поставок турецкого оружия Украине. Так, помимо ударных беспилотников Bayraktar, Киев получает от Анкары бронетехнику, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы.Помимо украинского вопроса, Анкара ущемляет российские национальные интересы, вмешиваясь во внутренние дела постсоветских республик (Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении и Азербайджана). В то же время Турция полезна России как государство, через которое можно транспортировать углеводороды, констатирует аналитик. Также у двух стран есть определенные взаимодействия по Сирии, общие интересы в курортно-туристической сфере и другие точки соприкосновения."Конечно, очень просто взять и прекратить с Турцией взаимоотношения. Но мы пытаемся выстраивать с ней вот такие взаимоотношения, даже с учетом очень серьезного недопонимания. Да, это очень сложно, эта политика достаточно противоречива. Тем не менее, прекращение такой политики не создаст нам каких-то преимуществ, ради которых можно было бы на этот разрыв", – убежден эксперт.Миссия МЧС в Турции – игра в долгуюОтправка российских спасателей и медиков в пострадавшую от землетрясения Турцию также имеет очень важный политический момент, отмечает Евсеев.По его словам, сегодня многие лидеры стран пытаются играть на "турецком поле", в том числе украинский президент Владимир Зеленский, который тоже выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения и заявил об оказании Турции гуманитарной помощи со стороны Киева. Но пока российские позиции на "турецком поле" сильнее украинских."Если работать в долгую, то спасателей надо отправлять. А если работать, только реагируя на какую-то ситуацию, то тогда их посылать не надо. Наша политика в отношении Турции является долговременной, и мы пытаемся поддерживать благоприятное общественное мнение на территории Турции даже в такой ситуации", - заключил Евсеев.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясения в Турции: число жертв превысило 12 тысяч человекОт исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политологВыйдет ли Турция из НАТО – прогноз политолога

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турция

украина

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2023

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турция, украина, оружие, политика, всу (вооруженные силы украины)