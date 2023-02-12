https://crimea.ria.ru/20230212/uchenyy-nazval-glavnuyu-opasnost-dlya-kryma-v-sluchae-zemletryaseniya-1126896650.html

Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения

Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения

Крыму в случае землетрясения угрожают не столько наводнения или высокие волны, сколько активизация обвалов и оползней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-12T18:39

2023-02-12T18:39

2023-02-13T08:26

радио "спутник в крыму"

мнения

землетрясение в крыму

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Вахрушев: большая опасность в Крыму при землетрясении – активизация обвалов и оползней Вахрушев: большая опасность в Крыму при землетрясении – активизация обвалов и оползней audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крыму в случае землетрясения угрожают не столько наводнения или высокие волны, сколько активизация обвалов и оползней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев.Наибольшая опасностьПо словам специалиста, "спящие" обвалы и оползни – наибольшая опасность для полуострова, так как "могут привести даже к большим разрушениям, чем само землетрясение".Ближе всего к эпицентруНаибольшая опасность – на Южном берегу Крыма. В частности потому, что он ближе всего расположен к эпицентру возможных подземных толчков, сказал ученый."Достаточно опасные явления здесь также могут быть связаны с геологическими другими процессами, которые могут быть усилены сильным землетрясением", – уточнил он.Что касается центральной части Крыма, ближе к Симферополю, то здесь в случае землетрясения "будет наблюдаться более спокойная ситуация", заверил Вахрушев.Но есть одно условие, добавил он: "Нужно выполнять сейсмические нормы и правила касательно сейсмической активности".Ранее замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма и вызвать "смещение" полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами "Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове

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