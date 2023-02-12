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Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
Крыму в случае землетрясения угрожают не столько наводнения или высокие волны, сколько активизация обвалов и оползней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-12T18:39
2023-02-13T08:26
радио "спутник в крыму"
мнения
землетрясение в крыму
землетрясение
игорь вахрушев
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Вахрушев: большая опасность в Крыму при землетрясении – активизация обвалов и оползней
Вахрушев: большая опасность в Крыму при землетрясении – активизация обвалов и оползней
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крыму в случае землетрясения угрожают не столько наводнения или высокие волны, сколько активизация обвалов и оползней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев.Наибольшая опасностьПо словам специалиста, "спящие" обвалы и оползни – наибольшая опасность для полуострова, так как "могут привести даже к большим разрушениям, чем само землетрясение".Ближе всего к эпицентруНаибольшая опасность – на Южном берегу Крыма. В частности потому, что он ближе всего расположен к эпицентру возможных подземных толчков, сказал ученый."Достаточно опасные явления здесь также могут быть связаны с геологическими другими процессами, которые могут быть усилены сильным землетрясением", – уточнил он.Что касается центральной части Крыма, ближе к Симферополю, то здесь в случае землетрясения "будет наблюдаться более спокойная ситуация", заверил Вахрушев.Но есть одно условие, добавил он: "Нужно выполнять сейсмические нормы и правила касательно сейсмической активности".Ранее замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма и вызвать "смещение" полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами "Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис Землетрясение в Крыму: может ли трагедия Турции произойти на полуострове
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мнения, землетрясение в крыму, землетрясение, игорь вахрушев, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, юбк, симферополь
Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения

Вахрушев: главная опасность в Крыму при землетрясении – активизация обвалов и оползней

18:39 12.02.2023 (обновлено: 08:26 13.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваДикий пляж, оползни
Дикий пляж, оползни - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Крыму в случае землетрясения угрожают не столько наводнения или высокие волны, сколько активизация обвалов и оползней. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев.
Вахрушев: большая опасность в Крыму при землетрясении – активизация обвалов и оползней
Вчера, 18:39

Наибольшая опасность

По словам специалиста, "спящие" обвалы и оползни – наибольшая опасность для полуострова, так как "могут привести даже к большим разрушениям, чем само землетрясение".

"У нас есть обрывистые склоны, осыпные склоны, есть склоны, которые подвержены обвальным процессам. Большая часть Южного берега покрыта стабилизированными оползнями, на которых построены здания, дороги, коммуникации и так далее. Эти оползни не двигаются – они зафиксированы. Но сейсмическое событие может обвальные и оползневые процессы активировать. Вот от них можно ожидать множества негативных процессов", – рассказал Вахрушев.

Ближе всего к эпицентру

Наибольшая опасность – на Южном берегу Крыма. В частности потому, что он ближе всего расположен к эпицентру возможных подземных толчков, сказал ученый.
"Достаточно опасные явления здесь также могут быть связаны с геологическими другими процессами, которые могут быть усилены сильным землетрясением", – уточнил он.
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Что касается центральной части Крыма, ближе к Симферополю, то здесь в случае землетрясения "будет наблюдаться более спокойная ситуация", заверил Вахрушев.
Но есть одно условие, добавил он: "Нужно выполнять сейсмические нормы и правила касательно сейсмической активности".
Ранее замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач высказал мнение о том, что землетрясение в Турции способно изменить сейсмологическую карту Крыма и вызвать "смещение" полуострова.
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