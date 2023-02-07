https://crimea.ria.ru/20230207/priruchit-apokalipsisy-uchenye-iz-sevastopolya-sozdayut-unikalnyy-servis-1126802426.html

"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис - РИА Новости Крым, 07.02.2023

"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

Власти и жители приморских территорий в России смогут детально прогнозировать погоду, оценивать риски для жизни и отдыха, а также принимать те или иные решения... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T08:51

2023-02-07T08:51

2023-02-07T08:51

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севастополь

севастопольский государственный университет (севгу)

наука и технологии

погода

климат

россия

владислав евстигнеев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Власти и жители приморских территорий в России смогут детально прогнозировать погоду, оценивать риски для жизни и отдыха, а также принимать те или иные решения при приближении стихии с помощью специальных программ на основе уникального сервиса. Его уже разрабатывают ученые из Севастополя, пилотные проекты будут готовы уже в этом году. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Региональные климатические системы" СевГУ Владислав Евстигнеев.Уникальный мониторингУникальный сервис – стратегический проект университета под названием "Цифровой двойник геосистемы приморской территории", говорит Евстигнеев. Звучит сложно, но и цели ученые поставили непростые.Они взялись создать цифровое подобие региона – приморской территории со всем ее погодным и природным разнообразием, особенностями и рисками: ветрами, колебаниями температур, сейсмикой и прочим.Для этого развернули на суше и в море сеть для мониторинга. Состоит она из метеокомплексов и измерительных буев. Последние – собственная разработка ученых университета. Расставлены буи в пляжных зонах региона, в частности в севастопольской зоне Южного берега Крыма в Ласпи, на курортной северной стороне города в Учкуевке и в районе Солнечного и Херсонеса.Система собирает данные и отправляет их на сервис. Здесь, по замыслу, и происходит чудо.Для горожан и туристов разработают полезные для жизни и отдыха сервисы. В частности, цифровую детализированную карту погоды для конкретной приморской территории с возможностью прогнозировать риски, например, неблагоприятных явлений на море, и давать базовые рекомендации.Физически такие сервисы информирования станут сетевым ресурсом и приложением для смартфонов, которое будет обращаться к серверу-базе, чтобы получать соответствующую информацию, говорит Евстигнеев.Стратегическая цельА в планах на ближайшие годы – сформировать стандарт использования подобных цифровых систем мониторинга среды не только для Севастополя, а для приморских территорий в целом.В этом году в уже заработавшую мониторинговую сеть добавят сегмент для измерения показателей воздуха. А к концу 2023 года рассчитывают представить пилотные проекты – набор цифровых сервисов.В их числе "Информирование", "Прогноз рекреационной привлекательности" и "Сервис по оперативному и долгосрочному прогнозу фаз развития и цветения лесной растительности в Севастополе". Что касается последнего, то на его основе можно будет делать прогнозы поллиноза – аллергической реакции человека на цветения растений, объясняет Евстигнеев: и местным, и туристам будет полезно.Стратегический проект "Цифровой двойник геосистемы приморской территории" реализовывается в рамках госпрограммы академического лидерства "Приоритет 2030", участников которого является Севастопольский государственный университет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны Сотни жертв и взрывы: число погибших от землетрясения в Турции растет "Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, погода, климат, россия, владислав евстигнеев