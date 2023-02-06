https://crimea.ria.ru/20230206/v-kerchenskom-prolive-podnyalis-polutorametrovye-volny-1126798348.html

В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны

В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за сильного ветра, высота волн достигает полутора метров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T09:35

2023-02-06T09:35

2023-02-06T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за сильного ветра, высота волн достигает полутора метров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.По данным МЧС, в ночь на понедельник из-за ухудшения погоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Трафик на Керченской переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 80 359 пассажиров, 61 425 автотранспортных средств и 6 838 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 1 985 рейсов.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Штормовое предупреждение в КрымуВ Крыму в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. 6-7 февраля порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.В связи с этим в МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквалДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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