https://crimea.ria.ru/20230206/v-kerchenskom-prolive-podnyalis-polutorametrovye-volny-1126798348.html
В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за сильного ветра, высота волн достигает полутора метров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T09:35
2023-02-06T09:35
2023-02-06T09:36
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
минтранс россии
погода в крыму
крымская погода
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576050_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b47a315023bc6e9e387e73111b530d5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за сильного ветра, высота волн достигает полутора метров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.По данным МЧС, в ночь на понедельник из-за ухудшения погоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Трафик на Керченской переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 80 359 пассажиров, 61 425 автотранспортных средств и 6 838 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 1 985 рейсов.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Штормовое предупреждение в КрымуВ Крыму в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. 6-7 февраля порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.В связи с этим в МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшие часы на Крым обрушится ледяной дождь и снежный шквалДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогодыРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
https://crimea.ria.ru/20230206/ledyanoy-dozhd-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1126793904.html
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576050_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6e77eb2d6e84f82a1059de0bf1f2b85b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, минтранс россии, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма
В Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и 1,5-метровых волн
09:35 06.02.2023 (обновлено: 09:36 06.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за сильного ветра, высота волн достигает полутора метров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"По проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 12-17 м/с, местами порывы 20-23 м/с. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), видимость хорошая. Высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха около 0 градусов", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в ночь на понедельник из-за ухудшения погоды работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.
Трафик на Керченской переправе
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 80 359 пассажиров, 61 425 автотранспортных средств и 6 838 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 1 985 рейсов.
На переправе продолжают действовать ограничения, введенные после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.
Штормовое предупреждение в Крыму
В Крыму в эти дни действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. 6-7 февраля порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
В связи с этим в МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Читайте также на РИА Новости Крым: