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Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T16:59
2023-02-04T16:59
2023-02-04T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, в предстоящую неделю в холодном "арктическом мешке" окажется почти вся европейская часть России, в том числе Крым. Далее в феврале каких-либо серьезных морозов не предвидится.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан о предстоящих морозах. По оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет трехдневный шторм – МЧССнежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
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Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
ФОБОС: очередная волна холода может прийти в Крым в марте