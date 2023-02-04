https://crimea.ria.ru/20230204/rasslablyatsya-ne-stoit-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-fevrale-i-marte-1126777329.html

Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте

Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте

После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T16:59

2023-02-04T16:59

2023-02-04T16:59

радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

общество

климат

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126777217_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_23e06a28b913b6e894d43fcaaef8940d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, в предстоящую неделю в холодном "арктическом мешке" окажется почти вся европейская часть России, в том числе Крым. Далее в феврале каких-либо серьезных морозов не предвидится.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан о предстоящих морозах. По оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет трехдневный шторм – МЧССнежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20230203/stikhiya-v-simferopole-kak-kommunalschiki-boryutsya-s-nepogodoy-1126756049.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество, климат, россия