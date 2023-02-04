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Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте - РИА Новости Крым, 04.02.2023
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Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T16:59
2023-02-04T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, в предстоящую неделю в холодном "арктическом мешке" окажется почти вся европейская часть России, в том числе Крым. Далее в феврале каких-либо серьезных морозов не предвидится.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан о предстоящих морозах. По оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет трехдневный шторм – МЧССнежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиДорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
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новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество, климат, россия
Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте

ФОБОС: очередная волна холода может прийти в Крым в марте

16:59 04.02.2023
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. После февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По его словам, в предстоящую неделю в холодном "арктическом мешке" окажется почти вся европейская часть России, в том числе Крым. Далее в феврале каких-либо серьезных морозов не предвидится.
"В целом февраль в стране получится на несколько градусов теплее климатической нормы, в Крыму – на градус теплее. А если смотреть еще дальше, то расслабляться не стоит. В марте возможны мощные возвраты холодов. Это говорит о том, что наблюдающаяся сейчас волна холодного вторжения не заключительная", - сказал Тишковец.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан о предстоящих морозах. По оценкам метеорологов, на следующей неделе столбики термометров будут опускаться до -8 градусов, ожидаются снегопады и метели. Однако в "холодную яму" полуостров попадет ненадолго и уже к 12 февраля столбики термометров опять покажут "плюс".
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