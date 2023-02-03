https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html

Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки

Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки

Снегопад обрушился на Крым в пятницу утром, на дорогах в столице полуострова образовались десятибалльные пробки. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T08:48

2023-02-03T08:48

2023-02-03T08:52

крым

погода в крыму

крымская погода

транспорт

общество

новости крыма

симферополь

бахчисарай

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126753690_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_806ba8e8e5e0f34aaec766fbcf3a1a4d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Снегопад обрушился на Крым в пятницу утром, на дорогах в столице полуострова образовались десятибалльные пробки.Сильный снег пошел в нескольких районах республики ночью и продолжается до сих пор. В Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе на дорогах образовались заторы. К 8.40 утра в крымской столице пробки достигли десяти баллов, свидетельствуют данные ресурса " Яндекс.Пробки".Самые серьезные заторы на улицах Севастопольская, Русская, проспекте Кирова, Александра Невского, Ленина, проспекте Победы, Объездной дороге. Скорость проезда на этих улицах минимальная.Дорожную обстановку осложняют и ДТП. Они, по данным сервиса, зафиксированы на Объездной, Куйбышева, Севастопольской. Кроме того, затруднено движение по трассе "Таврида" со стороны Бахчисарая в Симферополь, где также в пятницу утром произошло несколько аварий.О предстоящей непогоде ранее предупредили в МЧС. По данным метеорологов, снегопад будет продолжаться весь день. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.

крым

симферополь

бахчисарай

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, транспорт, общество, новости крыма, симферополь, бахчисарай, бахчисарайский район