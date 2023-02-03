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Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки
Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки
Снегопад обрушился на Крым в пятницу утром, на дорогах в столице полуострова образовались десятибалльные пробки. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T08:48
2023-02-03T08:48
2023-02-03T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Снегопад обрушился на Крым в пятницу утром, на дорогах в столице полуострова образовались десятибалльные пробки.Сильный снег пошел в нескольких районах республики ночью и продолжается до сих пор. В Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе на дорогах образовались заторы. К 8.40 утра в крымской столице пробки достигли десяти баллов, свидетельствуют данные ресурса " Яндекс.Пробки".Самые серьезные заторы на улицах Севастопольская, Русская, проспекте Кирова, Александра Невского, Ленина, проспекте Победы, Объездной дороге. Скорость проезда на этих улицах минимальная.Дорожную обстановку осложняют и ДТП. Они, по данным сервиса, зафиксированы на Объездной, Куйбышева, Севастопольской. Кроме того, затруднено движение по трассе "Таврида" со стороны Бахчисарая в Симферополь, где также в пятницу утром произошло несколько аварий.О предстоящей непогоде ранее предупредили в МЧС. По данным метеорологов, снегопад будет продолжаться весь день. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки
В Симферополе из-за снегопада образовались 9-балльные пробки
08:48 03.02.2023 (обновлено: 08:52 03.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Снегопад обрушился на Крым в пятницу утром, на дорогах в столице полуострова образовались десятибалльные пробки.
Сильный снег пошел в нескольких районах республики ночью и продолжается до сих пор. В Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе на дорогах образовались заторы. К 8.40 утра в крымской столице пробки достигли десяти баллов, свидетельствуют данные ресурса " Яндекс.Пробки".
Самые серьезные заторы на улицах Севастопольская, Русская, проспекте Кирова, Александра Невского, Ленина, проспекте Победы, Объездной дороге. Скорость проезда на этих улицах минимальная.
Дорожную обстановку осложняют и ДТП. Они, по данным сервиса, зафиксированы на Объездной, Куйбышева, Севастопольской. Кроме того, затруднено движение по трассе "Таврида" со стороны Бахчисарая в Симферополь, где также в пятницу утром произошло несколько аварий.
О предстоящей непогоде ранее предупредили в МЧС. По данным метеорологов, снегопад будет продолжаться весь день. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.