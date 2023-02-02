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На Крым обрушится снегопад - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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На Крым обрушится снегопад
На Крым обрушится снегопад - РИА Новости Крым, 02.02.2023
На Крым обрушится снегопад
В пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают спасатели.В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, повышаются риски аварий на дорогах, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Крымчанам и гостям полуострова не рекомендуют находиться на побережье, выходить в море и внутренние водоемы. Также запрещен выход в горы и леса. Водителям советуют по возможности отложить поездки.Погода в Крыму на 2 и 3 февраляПо данным крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.Ожидаются дожди и выпадение снега. 2 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, а уже днем 3 февраля в южных, восточных районах и в горах порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5, днем +2…7, в горах ночью и днем -1…6.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четвергКрыму угрожают снегодождевые паводки"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
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На Крым обрушится снегопад

В Крыму на 3 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов

12:02 02.02.2023 (обновлено: 12:06 02.02.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ Крыму на 3 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов
В Крыму на 3 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают спасатели.
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В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, повышаются риски аварий на дорогах, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Крымчанам и гостям полуострова не рекомендуют находиться на побережье, выходить в море и внутренние водоемы. Также запрещен выход в горы и леса. Водителям советуют по возможности отложить поездки.
Погода в Крыму на 2 и 3 февраля
По данным крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.
Ожидаются дожди и выпадение снега. 2 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, а уже днем 3 февраля в южных, восточных районах и в горах порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5, днем +2…7, в горах ночью и днем -1…6.
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