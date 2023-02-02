https://crimea.ria.ru/20230202/na-krym-obrushitsya-snegopad-1126725966.html
На Крым обрушится снегопад
На Крым обрушится снегопад - РИА Новости Крым, 02.02.2023
На Крым обрушится снегопад
В пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T12:02
2023-02-02T12:02
2023-02-02T12:06
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125966866_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_150481047f87a4f0cf672dc249f683a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают спасатели.В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, повышаются риски аварий на дорогах, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Крымчанам и гостям полуострова не рекомендуют находиться на побережье, выходить в море и внутренние водоемы. Также запрещен выход в горы и леса. Водителям советуют по возможности отложить поездки.Погода в Крыму на 2 и 3 февраляПо данным крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.Ожидаются дожди и выпадение снега. 2 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, а уже днем 3 февраля в южных, восточных районах и в горах порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5, днем +2…7, в горах ночью и днем -1…6.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четвергКрыму угрожают снегодождевые паводки"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
https://crimea.ria.ru/20230130/polutorametrovye-sugroby-vyrosli-na-yuge-rossii-1126661801.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125966866_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_afb08ffe4244383cff43ed0fa21573d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
На Крым обрушится снегопад
В Крыму на 3 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снегопадов
12:02 02.02.2023 (обновлено: 12:06 02.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. Об этом предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают спасатели.
В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, повышаются риски аварий на дорогах, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Крымчанам и гостям полуострова не рекомендуют находиться на побережье, выходить в море и внутренние водоемы. Также запрещен выход в горы и леса. Водителям советуют по возможности отложить поездки.
Погода в Крыму на 2 и 3 февраля
По данным крымского гидрометцентра, в ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтальных разделов.
Ожидаются дожди и выпадение снега. 2 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, а уже днем 3 февраля в южных, восточных районах и в горах порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5, днем +2…7, в горах ночью и днем -1…6.
Читайте также на РИА Новости Крым: