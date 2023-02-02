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Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг
Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг
В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные, мокрый снег. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-02T00:01
2023-02-02T00:01
2023-02-01T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные, мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +3...5.В Севастополе облачно. Ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…8.В Ялте, Алуште и Судаке временами дождь, облачно. Ночью столбики термометров покажут +2…4 градуса, днем +5…7 градусов.В Евпатории и Феодосии дождь со снегом. Ночью температура воздуха опустится до 0…+2, днем не превысит до +3…5.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают снегодождевые паводки"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицыПолутораметровые сугробы "выросли" на юге России
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Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг
В Крыму 2 февраля мокрый снег и до 8 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные, мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. – говорится в сообщении синоптиков. - Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем +2…7; в горах ночью и днем -1…6".
В Симферополе переменная облачность, небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +3...5.
В Севастополе облачно. Ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…8.
В Ялте, Алуште и Судаке временами дождь, облачно. Ночью столбики термометров покажут +2…4 градуса, днем +5…7 градусов.
В Евпатории и Феодосии дождь со снегом. Ночью температура воздуха опустится до 0…+2, днем не превысит до +3…5.
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