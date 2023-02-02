https://crimea.ria.ru/20230202/dozhd-s-mokrym-snegom-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1126713507.html

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды для Крыма на четверг

В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные, мокрый снег. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-02T00:01

2023-02-02T00:01

2023-02-01T17:20

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами очень сильные, мокрый снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +3...5.В Севастополе облачно. Ночью дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +6…8.В Ялте, Алуште и Судаке временами дождь, облачно. Ночью столбики термометров покажут +2…4 градуса, днем +5…7 градусов.В Евпатории и Феодосии дождь со снегом. Ночью температура воздуха опустится до 0…+2, днем не превысит до +3…5.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму угрожают снегодождевые паводки"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицыПолутораметровые сугробы "выросли" на юге России

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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