https://crimea.ria.ru/20230130/kulikovaya-zima-v-krym-prileteli-novye-dikie-ptitsy-1126666525.html

"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы

"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы - РИА Новости Крым, 30.01.2023

"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы

Зиму 2023 в Крыму можно назвать "куликовой" из-за разнообразия и изобилия куликов, перебравшихся на полуостров в связи с аномальным теплом. Таким мнением с РИА... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T20:11

2023-01-30T20:11

2023-01-30T20:11

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Зиму 2023 в Крыму можно назвать "куликовой" из-за разнообразия и изобилия куликов, перебравшихся на полуостров в связи с аномальным теплом. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился научный сотрудник Государственного природного заповедника "Опукский" (ФГБУ "Заповедный Крым") Игорь Сикорский."Куликовая" зима в Крыму: приметыВ этом году на полуострове зимует около 170 видов птиц, это и оседлые, и откочевавшие из северных районов, рассказал ученый.По его словам, половина из них – водоплавающие – те самые, которых часто можно встретить в крымских водоемах, в том числе в городах. Причем изобилие и разнообразие куликов позволяет называть нынешнюю зиму "куликовой", считает он. Говорит, такого здесь не припомнит."Куликовая зима" в Крыму: прогнозыВ Крым в этом году прилетели до 20 видов ржанкообразных (один из крупнейших отрядов водных и околоводных птиц мелкого и среднего размера с характерной внешностью куликов, чаек и чистиков – ред.), и это действительно отличает эту зиму от всех предыдущих, отмечает ученый. По его словам, причина "интереса" пернатых к Крыму – потепление, которое было зафиксировано в этом месяце. Но уже в феврале, по прогнозам Борисова, они могут улететь."Если задует лютая зима, они сразу же перелетят через Черное море или будут откочевывать южнее вдоль побережья, в сторону Турции. Думаю, в феврале еще будет мороз, и мы увидим, что зима есть зима", – заключил Сикорский.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму" В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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