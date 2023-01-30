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"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы - РИА Новости Крым, 30.01.2023
"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
Зиму 2023 в Крыму можно назвать "куликовой" из-за разнообразия и изобилия куликов, перебравшихся на полуостров в связи с аномальным теплом. Таким мнением с РИА... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T20:11
2023-01-30T20:11
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Зиму 2023 в Крыму можно назвать "куликовой" из-за разнообразия и изобилия куликов, перебравшихся на полуостров в связи с аномальным теплом. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился научный сотрудник Государственного природного заповедника "Опукский" (ФГБУ "Заповедный Крым") Игорь Сикорский."Куликовая" зима в Крыму: приметыВ этом году на полуострове зимует около 170 видов птиц, это и оседлые, и откочевавшие из северных районов, рассказал ученый.По его словам, половина из них – водоплавающие – те самые, которых часто можно встретить в крымских водоемах, в том числе в городах. Причем изобилие и разнообразие куликов позволяет называть нынешнюю зиму "куликовой", считает он. Говорит, такого здесь не припомнит."Куликовая зима" в Крыму: прогнозыВ Крым в этом году прилетели до 20 видов ржанкообразных (один из крупнейших отрядов водных и околоводных птиц мелкого и среднего размера с характерной внешностью куликов, чаек и чистиков – ред.), и это действительно отличает эту зиму от всех предыдущих, отмечает ученый. По его словам, причина "интереса" пернатых к Крыму – потепление, которое было зафиксировано в этом месяце. Но уже в феврале, по прогнозам Борисова, они могут улететь."Если задует лютая зима, они сразу же перелетят через Черное море или будут откочевывать южнее вдоль побережья, в сторону Турции. Думаю, в феврале еще будет мороз, и мы увидим, что зима есть зима", – заключил Сикорский.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму" В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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крым, общество, животные, новости, совет эксперта, погода, погода в крыму, новости крыма
"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы

В Крым пришла "куликовая" зима: ученый Сикорский рассказал о редких перелетных птицах

20:11 30.01.2023
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкБольшой веретенник или болотный кулик
Большой веретенник или болотный кулик - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Егор Еремов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Зиму 2023 в Крыму можно назвать "куликовой" из-за разнообразия и изобилия куликов, перебравшихся на полуостров в связи с аномальным теплом. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился научный сотрудник Государственного природного заповедника "Опукский" (ФГБУ "Заповедный Крым") Игорь Сикорский.

"Куликовая" зима в Крыму: приметы

В этом году на полуострове зимует около 170 видов птиц, это и оседлые, и откочевавшие из северных районов, рассказал ученый.
По его словам, половина из них – водоплавающие – те самые, которых часто можно встретить в крымских водоемах, в том числе в городах. Причем изобилие и разнообразие куликов позволяет называть нынешнюю зиму "куликовой", считает он. Говорит, такого здесь не припомнит.
"Я бы ее назвал "куличиная" или "куликовая". Не очень правильно, может, звучит, но в этом году больше у нас присутствует и попадается на глаза куликов, которые раньше не оставались в таком количестве и в таком разнообразии. И шилоклювка, и ходулочник", – сказал Сикорский.
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"Куликовая зима" в Крыму: прогнозы

В Крым в этом году прилетели до 20 видов ржанкообразных (один из крупнейших отрядов водных и околоводных птиц мелкого и среднего размера с характерной внешностью куликов, чаек и чистиков – ред.), и это действительно отличает эту зиму от всех предыдущих, отмечает ученый.
По его словам, причина "интереса" пернатых к Крыму – потепление, которое было зафиксировано в этом месяце. Но уже в феврале, по прогнозам Борисова, они могут улететь.
"Если задует лютая зима, они сразу же перелетят через Черное море или будут откочевывать южнее вдоль побережья, в сторону Турции. Думаю, в феврале еще будет мороз, и мы увидим, что зима есть зима", – заключил Сикорский.
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