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В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри

В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри

Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T08:28

2023-01-22T08:28

2023-01-22T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым"."По завершению новогодних праздников инспекторский состав заповедника приступил к очередному этапу благоустройства пешеходных маршрутов. В этот раз работы проходили на эколого- просветительском объекте "К бирюзовому озеру", – говорится в сообщении в соцсетях ведомства.В первую очередь заменили старые скамейки: вместо бетонных появились новые - деревянные, повышенной комфортности. На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха."Планируется создание еще одной входной группы на верхнем входе и установка беседки для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.Отмечается, что в работах по благоустройству территории вместе с инспекторами принимали участие сотрудники отдела туризма.Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида >>Бирюзовое озеро, которое также называют "голубым" и "секретным", расположено в окружении леса на склонах горы Ай-Петри. Цвет воды в нем меняется в зависимости от освещения, времени суток и угла обзора. Озеро бывает чисто бирюзовым или имеет разной насыщенности зеленоватый оттенок. Протяженность тропы 3,55 км. Чтобы ее пройти понадобится 2 часа.Итоги сезона-2022Крымские заповедники за прошлый год посетили более 300 тысяч человек, сообщил ранее спикер парламента республики Владимир Константинов.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Цветные, "волшебные", целебные: ТОП-8 озер Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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