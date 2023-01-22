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В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T08:28
2023-01-22T08:28
2023-01-22T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым"."По завершению новогодних праздников инспекторский состав заповедника приступил к очередному этапу благоустройства пешеходных маршрутов. В этот раз работы проходили на эколого- просветительском объекте "К бирюзовому озеру", – говорится в сообщении в соцсетях ведомства.В первую очередь заменили старые скамейки: вместо бетонных появились новые - деревянные, повышенной комфортности. На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха."Планируется создание еще одной входной группы на верхнем входе и установка беседки для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.Отмечается, что в работах по благоустройству территории вместе с инспекторами принимали участие сотрудники отдела туризма.Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида >>Бирюзовое озеро, которое также называют "голубым" и "секретным", расположено в окружении леса на склонах горы Ай-Петри. Цвет воды в нем меняется в зависимости от освещения, времени суток и угла обзора. Озеро бывает чисто бирюзовым или имеет разной насыщенности зеленоватый оттенок. Протяженность тропы 3,55 км. Чтобы ее пройти понадобится 2 часа.Итоги сезона-2022Крымские заповедники за прошлый год посетили более 300 тысяч человек, сообщил ранее спикер парламента республики Владимир Константинов.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Цветные, "волшебные", целебные: ТОП-8 озер Крыма
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туризм в крыму, заповедники крыма, крым, новости крыма, ай-петри, общество, экология
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
Дирекция заповедников Крыма: тропу к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри благоустроили
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым".
"По завершению новогодних праздников инспекторский состав заповедника приступил к очередному этапу благоустройства пешеходных маршрутов. В этот раз работы проходили на эколого- просветительском объекте "К бирюзовому озеру", – говорится в сообщении в соцсетях ведомства.
В первую очередь заменили старые скамейки: вместо бетонных появились новые - деревянные, повышенной комфортности. На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха.
"Планируется создание еще одной входной группы на верхнем входе и установка беседки для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.
Отмечается, что в работах по благоустройству территории вместе с инспекторами принимали участие сотрудники отдела туризма.
Бирюзовое озеро, которое также называют "голубым" и "секретным", расположено в окружении леса на склонах горы Ай-Петри. Цвет воды в нем меняется в зависимости от освещения, времени суток и угла обзора. Озеро бывает чисто бирюзовым или имеет разной насыщенности зеленоватый оттенок.
Протяженность тропы 3,55 км. Чтобы ее пройти понадобится 2 часа.
Итоги сезона-2022
Крымские заповедники за прошлый год посетили более 300 тысяч человек
, сообщил ранее спикер парламента республики Владимир Константинов.