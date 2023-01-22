Рейтинг@Mail.ru
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20230122/v-krymu-blagoustroili-marshrut-k-sekretnomu-biryuzovomu-ozeru-na-ay-petri-1126512666.html
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T08:28
2023-01-22T08:28
туризм в крыму
туризм
заповедники крыма
крым
новости крыма
ай-петри
общество
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/15/1126512427_0:442:810:898_1920x0_80_0_0_6940d794f6b15ef5913b2b4e2fe4de66.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым"."По завершению новогодних праздников инспекторский состав заповедника приступил к очередному этапу благоустройства пешеходных маршрутов. В этот раз работы проходили на эколого- просветительском объекте "К бирюзовому озеру", – говорится в сообщении в соцсетях ведомства.В первую очередь заменили старые скамейки: вместо бетонных появились новые - деревянные, повышенной комфортности. На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха."Планируется создание еще одной входной группы на верхнем входе и установка беседки для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.Отмечается, что в работах по благоустройству территории вместе с инспекторами принимали участие сотрудники отдела туризма.Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида &gt;&gt;Бирюзовое озеро, которое также называют "голубым" и "секретным", расположено в окружении леса на склонах горы Ай-Петри. Цвет воды в нем меняется в зависимости от освещения, времени суток и угла обзора. Озеро бывает чисто бирюзовым или имеет разной насыщенности зеленоватый оттенок. Протяженность тропы 3,55 км. Чтобы ее пройти понадобится 2 часа.Итоги сезона-2022Крымские заповедники за прошлый год посетили более 300 тысяч человек, сообщил ранее спикер парламента республики Владимир Константинов.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеИ вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Цветные, "волшебные", целебные: ТОП-8 озер Крыма
https://crimea.ria.ru/20220825/kto-chasche-vsego-narushaet-pravila-posescheniya-zapovednikov--mnenie-1124293697.html
заповедники крыма
крым
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/15/1126512427_0:366:810:974_1920x0_80_0_0_9706744b825a34ea9385cf601e50bdc2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, заповедники крыма, крым, новости крыма, ай-петри, общество, экология
В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри

Дирекция заповедников Крыма: тропу к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри благоустроили

08:28 22.01.2023
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму благоустроили эколого- просветительский объект "К бирюзовому озеру"
В Крыму благоустроили эколого- просветительский объект К бирюзовому озеру
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Пешеходный маршрут к Бирюзовому озеру на горе Ай-Петри в Крыму благоустроили. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий РК "Заповедный Крым".
"По завершению новогодних праздников инспекторский состав заповедника приступил к очередному этапу благоустройства пешеходных маршрутов. В этот раз работы проходили на эколого- просветительском объекте "К бирюзовому озеру", – говорится в сообщении в соцсетях ведомства.
В первую очередь заменили старые скамейки: вместо бетонных появились новые - деревянные, повышенной комфортности. На старте маршрута создали арочную входную группу и установили беседку для отдыха.
"Планируется создание еще одной входной группы на верхнем входе и установка беседки для отдыха у озера", – уточнили в дирекции.
Отмечается, что в работах по благоустройству территории вместе с инспекторами принимали участие сотрудники отдела туризма.
© ФГБУ "Заповедный Крым"В Крыму благоустроили эколого- просветительский объект "К бирюзовому озеру"
В Крыму благоустроили эколого- просветительский объект К бирюзовому озеру
© ФГБУ "Заповедный Крым"
В Крыму благоустроили эколого- просветительский объект "К бирюзовому озеру"
Профессия родом из Крыма: как распознать настоящего гида >>
Бирюзовое озеро, которое также называют "голубым" и "секретным", расположено в окружении леса на склонах горы Ай-Петри. Цвет воды в нем меняется в зависимости от освещения, времени суток и угла обзора. Озеро бывает чисто бирюзовым или имеет разной насыщенности зеленоватый оттенок.
Протяженность тропы 3,55 км. Чтобы ее пройти понадобится 2 часа.

Итоги сезона-2022

Крымские заповедники за прошлый год посетили более 300 тысяч человек, сообщил ранее спикер парламента республики Владимир Константинов.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, Крым стабильно удерживается в пятерке лидеров в национальном туристическом рейтинге.
В карадагском природном заповеднике
25 августа 2022, 17:44
Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение
Читайте также на РИА Новости Крым:

Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январе

И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"

Цветные, "волшебные", целебные: ТОП-8 озер Крыма
 
ТуризмТуризм в КрымуЗаповедники КрымаКрымНовости КрымаАй-ПетриОбществоЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:28В Крыму благоустроили маршрут к "секретному" Бирюзовому озеру на Ай-Петри
08:01Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
03:24Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планы
00:01Сибирский антициклон: какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
21:46Главные события и заявления дня
21:09Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
20:46Телеканал RT France заявил о закрытии
19:45Главные новости Крыма: 21 января
18:58Американское оружие и Сбербанк в Крыму: топ новостей недели
17:48Виктор Бут прибыл в Крым с делегацией ЛДПР – что говорят в Госсовете
17:19В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
16:56Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
16:37Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе
15:58Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области
15:25Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье
15:06"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВО
14:51Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
14:32Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
13:49Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
Лента новостейМолния