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Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек
Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек
Крымские заповедники за год посетили более 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T08:48
2023-01-11T08:48
2023-01-11T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Крымские заповедники за год посетили более 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Вход в Казантипский и Опукский заповедники закрыт до апреля >>"В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 — регионального значения. В их числе широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник. За 2022 год их посетили более 300 тысяч человек", - сообщил председатель Госсовета.Крымские заповедники – национальное достояние России, важным направлением работы по защите и сохранению природных богатств является создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, добавил глава Крыма Сергей Аксенов."В 2022 году было создано три таких территории – две в Симферопольском и одна в Сакском районе. Благодарю всех, кто принимает участие в благородной и ответственной миссии по сохранению природного наследия нашего региона", - отметил Аксенов.Как оживает таинственный заповедник на востоке Крыма >>11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Этот праздник связан с созданием в 1917 году первого на территории страны Баргузинского заповедника.Читайте также на РИА Новости Крым: Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахСтатистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за годШашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221222/eko-kanikuly-chto-gotovit-dlya-turistov-karadagskiy-zapovednik-v-yanvare-1126086046.html
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крым, владимир константинов, сергей аксенов, природа, экология, новости крыма, общество, россия, заповедники крыма
Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек
Глава парламента Крыма: заповедники полуострова за год посетили более 300 тысяч туристов
08:48 11.01.2023 (обновлено: 08:54 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Крымские заповедники за год посетили более 300 тысяч человек. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"В республике создано семь особо охраняемых природных территорий федерального значения и 194 — регионального значения. В их числе широко известные не только в Крыму, но и далеко за его пределами Ялтинский горно-лесной заповедник, Опукский заповедник, Казантипский заповедник. За 2022 год их посетили более 300 тысяч человек", - сообщил председатель Госсовета.
Крымские заповедники – национальное достояние России, важным направлением работы по защите и сохранению природных богатств является создание особо охраняемых природных территорий регионального значения, добавил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В 2022 году было создано три таких территории – две в Симферопольском и одна в Сакском районе. Благодарю всех, кто принимает участие в благородной и ответственной миссии по сохранению природного наследия нашего региона", - отметил Аксенов.
11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Этот праздник связан с созданием в 1917 году первого на территории страны Баргузинского заповедника.
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