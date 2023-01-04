https://crimea.ria.ru/20230104/sovety-puteshestvennika-kuda-poekhat-v-krymu-na-novogodnikh-kanikulakh-1126217848.html

Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах

Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулах

Новогодние каникулы - отличное время для путешествий по Крыму. Локаций множество, большинство маршрутов не сложные и доступны даже зимой для людей с небольшим... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T18:35

2023-01-04T18:35

2023-01-04T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новогодние каникулы - отличное время для путешествий по Крыму. Локаций множество, большинство маршрутов не сложные и доступны даже зимой для людей с небольшим туристическим опытом и семей с детьми. О самых интересных РИА Новости Крым рассказал владелец туристического агентства, путешественник Александр Гущин.Прогулки на восточном побережье"В новогодние праздники можно посмотреть восточный Крым. В районе Орджоникидзе и Коктебеля можно прогуляться вдоль моря, в Феодосии и Старом Крыму посетить музеи. От Старого Крыма до Коктебеля пройти пешком - в условиях крымской зимы это возможно", — говорит Гущин.Также он советует пройти по Галицинской тропе в Новом Свете — она проходима в любое время года. Можно прогуляться маркированными тропами горы Караул-Оба, где произрастают вековые можжевельники и уникальные сосны Станкевича.Южный берег Крыма"На Южнобережье можно посмотреть набережные, дворцы, экологические тропы. Снег в Ялте - большая редкость, поэтому можно погулять по Царской, Курчатовской, Боткинской, Штангеевской тропам. Можно посетить водопады, сейчас они многоводные", — продолжает путешественник.Самые известные — Джур-Джур, который находится в Алуштинском районе, вблизи поселка Генеральское, а также Учан-Су — в Ялте, вверх по дороге на Ай-Петри."При хорошей погоде можно подняться на Ялтинскую яйлу по Таракташской тропе. Однако для посещения заповедных троп нужны согласования с Ялтинским горно-лесным заповедником. Достаточно зайти на сайт "Заповедный Крым", зарегистрироваться, посмотреть, какие маршруты разрешены на данный момент — некоторые могут быть закрыты по погодным условиям или из-за завалов. Чтобы не получить штраф, на сайте нужно оформить разрешение", — предупреждает собеседник агентства.В новогодний план посещений можно включить также обсерваторию в Симеизе, где проводятся экскурсии. Приехать туда можно самостоятельно. Особенно интересно будет детям, убежден Гущин.Отправляемся на Запад"В районе Севастополя — большая Севастопольская тропа, Ильяс-Кая, Скифская пещера. В Балаклаве можно посетить штольни подземного музейного комплекса Военно-исторического музея фортификационных сооружений - это бывшая база подводных лодок. А можно просто совершить пешую прогулку по окрестностям, к генуэзской крепости — подъем к ней на окраине поселка, совершенно не сложный, затяжной. Те, кто любит прогулки длиннее, от балаклавской генуэзской крепости могут спуститься к живописным пляжам в районе поселка Ласпи", - рекомендует путешественник.Тем, кто оказался на западном побережье, он также советует заехать в Евпаторию и прогуляться по маршруту "Малый Иерусалим" с его средневековыми улочками, караимскими кенассами и тематическими кафе.Пещеры и пещерные городаА еще зима — хорошее время спуститься в крымские пещеры. Под землей в это время года даже теплее, чем на поверхности — до + 12 градусов. Поэтому дополнительно утепляться не нужно. В первую очередь Гущин рекомендует отправляться в сторону симферопольского поселка Зуя."Съезд с трассы "Таврида", и буквально через 1-2 км будет вход в пещеру "Таврида". Там сейчас формируется палеонтологический музей, пещера очень необычная, отличается от большинства других на полуострове", — говорит Гущин.Также в Симферопольском районе можно посетить Красную пещеру, куда от крымской столицы можно добраться даже общественным транспортом, Мраморную пещеру и пещеру Эмине-Баир-Хосар на нижнем плато Чатыр-Дага. А вот в Бахчисарайском районе нужно увидеть пещерные города.Любителям зимних развлечений"Если будет снег, у нас есть два небольших кластера: Ангарский перевал и Ай-Петри. На перевале нет подъемников, не очень удобно подниматься на горки, но хорошо кататься на санках с детьми. На Ай-Петри, в районе 26-го километра, подъемник есть, в снежные дни он работает ежедневно", — делится Гущин.При этом он рекомендует ехать в горы только на зимней резине и исключительно на машине с полным приводом. А еще советует выбирать для катания лыжи и сноуборды, которые гораздо безопаснее неуправляемых ватрушек."Специально оборудованных трасс для тюбинга в Крыму нет, люди у нас катаются между деревьями и не редко подвыпившие, поэтому очень высокий уровень травматизма на ватрушках", — предупреждает он.Тем, кто планирует отправиться в поход на весь день, путешественник рекомендует надеть удобную треккинговую обувь, взять с собой горячие напитки в термосе и бутерброды. Мусор желательно не оставлять даже в специально оборудованных местах — по ночам его растаскивают дикие животные, поэтому лучше вывозить пакеты с собой и выбрасывать уже в городе. Также Гущин просит не взрывать в лесу хлопушки с конфетти и не подвязывать к деревьям ленточки "на счастье" - это очень вредит природе.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-каникулы: что готовит для туристов Карадагский заповедник в январеКто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнениеШашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

новости крыма, крым, туризм в крыму, новый год 2023, общество, юбк, отдых, севастополь, александр гущин