https://crimea.ria.ru/20220831/simferopoltsy-razvernuli-kampaniyu-po-spaseniyu-krasnoknizhnogo-lebedya-1124355988.html

Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя

Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя

В Гагаринском парке Симферополя молодой краснокнижный лебедь попался на рыболовные снасти и повредил клюв, в результате птица оказалась неспособна... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T14:35

2022-08-31T14:35

2022-08-31T14:37

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Гагаринском парке Симферополя молодой краснокнижный лебедь попался на рыболовные снасти и повредил клюв, в результате птица оказалась неспособна самостоятельно принимать пищу. Об этом РИА Новости Крым рассказали симферопольцы.Операция по спасениюПо их словам, в течение четырех дней птица не могла есть. Горожане связывались с целым рядом ветеринарных клиник столицы, но безуспешно: "Некоторые не брались, другие не хотели брать на себя ответственность, поскольку птица краснокнижная, третьим нужен договор с ответственным лицом".В администрации МБУ "Парки столицы", в чье ведение входит и Гагаринский парк, РИА Новости Крым рассказали, что об этой ситуации узнали не сразу. Среагировали, как только поступил сигнал, и сразу же привлекли специалиста из зооуголка.Там пояснили, что запретить рыбалку на общедоступных водоемах нельзя в соответствии с законодательством, поблагодарили неравнодушных жителей за участие, но попросили не пытаться помогать птицам самостоятельно, а сразу обращаться к руководству парка.Мнение орнитолога"В других регионах страны очень много клиник, реабилитационных центров по диким птицам и животным, куда можно обратиться в такой ситуации. В Крыму вообще нет никаких специализированных организаций, которые оказывали бы помощь травмированным диким птицам. По идее, должно реагировать Минэкологии, но с другой стороны - они не нарушат законодательство, если не среагируют", - комментирует ситуацию орнитолог Олег Розенберг.В этом, по его мнению, состоит главная проблема. Если в парке есть администрация, то в случае, когда речь идет о птицах в дикой природе, обращаться вообще не к кому. Не имея специальных навыков, оказывать помощь самостоятельно - тоже не лучшая идея."Можно навредить не только птице. Удар крылом лебедя это как удар веслом. А лебедь - довольно агрессивная птица", - предупредил специалист и посоветовал в таких ситуациях обязательно искать ветеринаров или орнитологов.Что касается спасенного лебедя, по мнению Розенберг, если помощь оказана правильно, с ним все будет хорошо.

https://crimea.ria.ru/20220506/pochemu-ptits-nelzya-kormit-khlebom-1123150020.html

https://crimea.ria.ru/20210119/Na-Sakskikh-ozerakh-spasli-vmerzshikh-v-led-lebedey---foto-1119165758.html

симферополь

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

симферополь, общество