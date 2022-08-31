https://crimea.ria.ru/20220831/simferopoltsy-razvernuli-kampaniyu-po-spaseniyu-krasnoknizhnogo-lebedya-1124355988.html
Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя
Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя
В Гагаринском парке Симферополя молодой краснокнижный лебедь попался на рыболовные снасти и повредил клюв, в результате птица оказалась неспособна... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T14:35
2022-08-31T14:35
2022-08-31T14:37
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Гагаринском парке Симферополя молодой краснокнижный лебедь попался на рыболовные снасти и повредил клюв, в результате птица оказалась неспособна самостоятельно принимать пищу. Об этом РИА Новости Крым рассказали симферопольцы.Операция по спасениюПо их словам, в течение четырех дней птица не могла есть. Горожане связывались с целым рядом ветеринарных клиник столицы, но безуспешно: "Некоторые не брались, другие не хотели брать на себя ответственность, поскольку птица краснокнижная, третьим нужен договор с ответственным лицом".В администрации МБУ "Парки столицы", в чье ведение входит и Гагаринский парк, РИА Новости Крым рассказали, что об этой ситуации узнали не сразу. Среагировали, как только поступил сигнал, и сразу же привлекли специалиста из зооуголка.Там пояснили, что запретить рыбалку на общедоступных водоемах нельзя в соответствии с законодательством, поблагодарили неравнодушных жителей за участие, но попросили не пытаться помогать птицам самостоятельно, а сразу обращаться к руководству парка.Мнение орнитолога"В других регионах страны очень много клиник, реабилитационных центров по диким птицам и животным, куда можно обратиться в такой ситуации. В Крыму вообще нет никаких специализированных организаций, которые оказывали бы помощь травмированным диким птицам. По идее, должно реагировать Минэкологии, но с другой стороны - они не нарушат законодательство, если не среагируют", - комментирует ситуацию орнитолог Олег Розенберг.В этом, по его мнению, состоит главная проблема. Если в парке есть администрация, то в случае, когда речь идет о птицах в дикой природе, обращаться вообще не к кому. Не имея специальных навыков, оказывать помощь самостоятельно - тоже не лучшая идея."Можно навредить не только птице. Удар крылом лебедя это как удар веслом. А лебедь - довольно агрессивная птица", - предупредил специалист и посоветовал в таких ситуациях обязательно искать ветеринаров или орнитологов.Что касается спасенного лебедя, по мнению Розенберг, если помощь оказана правильно, с ним все будет хорошо.
https://crimea.ria.ru/20220506/pochemu-ptits-nelzya-kormit-khlebom-1123150020.html
https://crimea.ria.ru/20210119/Na-Sakskikh-ozerakh-spasli-vmerzshikh-v-led-lebedey---foto-1119165758.html
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Галина Оленева
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
симферополь, общество
Симферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедя
В Симферополе спасли краснокнижного лебедя, который повредил клюв и не мог есть
14:35 31.08.2022 (обновлено: 14:37 31.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. В Гагаринском парке Симферополя молодой краснокнижный лебедь попался на рыболовные снасти и повредил клюв, в результате птица оказалась неспособна самостоятельно принимать пищу. Об этом РИА Новости Крым
рассказали симферопольцы.
По их словам, в течение четырех дней птица не могла есть. Горожане связывались с целым рядом ветеринарных клиник столицы, но безуспешно: "Некоторые не брались, другие не хотели брать на себя ответственность, поскольку птица краснокнижная, третьим нужен договор с ответственным лицом".
В администрации МБУ "Парки столицы", в чье ведение входит и Гагаринский парк, РИА Новости Крым рассказали, что об этой ситуации узнали не сразу. Среагировали, как только поступил сигнал, и сразу же привлекли специалиста из зооуголка.
"Были привлечены сотрудники с соответствующими знаниями: поскольку у нас имеется зооуголок, ветеринарный врач у нас тоже есть. К этому времени лебедю уже оказана помощь. Перелома там не было, но была травма клюва, вследствие того, что он зацепился за рыболовецкий крючок. В данный момент все нормально, птица чувствует себя хорошо, следим за ее состоянием", - заверили в администрации "Парков столицы".
Там пояснили, что запретить рыбалку на общедоступных водоемах нельзя в соответствии с законодательством, поблагодарили неравнодушных жителей за участие, но попросили не пытаться помогать птицам самостоятельно, а сразу обращаться к руководству парка.
"В других регионах страны очень много клиник, реабилитационных центров по диким птицам и животным, куда можно обратиться в такой ситуации. В Крыму вообще нет никаких специализированных организаций, которые оказывали бы помощь травмированным диким птицам. По идее, должно реагировать Минэкологии, но с другой стороны - они не нарушат законодательство, если не среагируют", - комментирует ситуацию орнитолог Олег Розенберг.
В этом, по его мнению, состоит главная проблема. Если в парке есть администрация, то в случае, когда речь идет о птицах в дикой природе, обращаться вообще не к кому. Не имея специальных навыков, оказывать помощь самостоятельно - тоже не лучшая идея.
"Можно навредить не только птице. Удар крылом лебедя это как удар веслом. А лебедь - довольно агрессивная птица", - предупредил специалист и посоветовал в таких ситуациях обязательно искать ветеринаров или орнитологов.
Что касается спасенного лебедя, по мнению Розенберг, если помощь оказана правильно, с ним все будет хорошо.
"Лебедь даже в зимний период, если все обмерзло, может до 7 дней вообще не употреблять пищу. Если вы видите травмированную птицу, и вы не знаете, когда она в последний раз принимала пищу, но при этом она стоит на ногах, можете быть уверены - она легко обойдется без питания еще два дня, главное, чтоб был доступ к воде. В данном случае четыре дня - это абсолютно не критично. Если ветеринарная помощь оказана, птица способна дальше питаться самостоятельно - никаких страшных последствий для нее не будет", - уверяет орнитолог.