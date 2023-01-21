https://crimea.ria.ru/20230121/vpervye-za-70-let-ekspert-otsenil-moschnoe-teplo-v-krymu-1126515158.html

Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму" - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Впервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

Такого мощного тепла в Крыму, как на уходящей неделе, не было за последние 70 с лишним лет. Рекорд пришелся на пятницу, 20 января. Об этом, а также о том, как... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T21:09

2023-01-21T21:09

2023-01-21T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Такого мощного тепла в Крыму, как на уходящей неделе, не было за последние 70 с лишним лет. Рекорд пришелся на пятницу, 20 января. Об этом, а также о том, как изменится погода на полуострове в ближайшие дни, РИА Новости Крым рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Новые рекорды тепла в Крыму в январеВ последнее время в результате сформировавшегося устойчивого юго-западного потока в Крым поступал субтропический воздух, причем не традиционно черноморского происхождения, а средиземноморского, с температурным фоном более чем на 10 градусов выше положенной климатической нормы, рассказал Тишковец.Аномальное тепло наблюдалось не один день. А 20 января состоялась целая серия рекордных показателей температур в Крыму, и Симферополь вновь отметился в этом списке.Дневная климатическая норма января для Симферополя составляет +4,1 градус, то есть температурный фон оказался выше нормы более чем на 16 градусов, заметил Тишковец."Такого мощного тепла не было последние 70 с лишним лет", – подчеркнул он.Ранее эксперт заявил об аномальном потеплении в Крыму на Крещение. 19 января в Симферополе на термометрах было +19,8. Для сравнения – предыдущий рекорд был +16,9 градусов и наблюдался в 1939 году. Рекорды тепла в России по итогам 2022 годаПо словам Тишковца, последние восемь лет были рекордно теплыми в России, что связано с циклами природы."Мы сейчас находимся в цикле потепления на планете. Если брать температуру среднюю по всей стране, то прошлый 2022 год в России занял вторую строчку в температурном рейтинге за всю более чем вековую историю регулярных метеонаблюдений", – рассказал он.Когда ждать похолодания в Крыму зимой 2023Эксперт предсказал теплую погоду до конца выходных и постепенное похолодание на последней неделе января."Уже пошел сброс аномального тепла – за счет восточного ветра, он начинает уплотняться, и, соответственно, из глубины континента происходит тяга более прохладного воздуха. Поэтому в последние дни температура будет медленно спадать, но все равно останется выше нормы", – сказал Тишковец.Заметным похолодание будет в понедельник, ночью в эти сутки температура упадет до -1 градуса. Далее в ночные часы будет около нуля, причем в конце следующей недели возможны небольшие осадки, предупредил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуВ Россию пришли 70-градусные морозы

https://crimea.ria.ru/20221218/samyy-teplyy-den-krym-ustanovil-absolyutnyy-temperaturnyy-rekord-1125964209.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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