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В Россию пришли 70-градусные морозы - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Россию пришли 70-градусные морозы
В Россию пришли 70-градусные морозы - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Россию пришли 70-градусные морозы
Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T14:24
2023-01-12T14:24
россия
погода
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT.По словам жителей поселка, это самые сильные холода на их памяти. Находиться на улице при таком морозе невозможно — трудно дышать.В соцобъектах поселка работает центральное отопление, а вот жителям частных домов приходится топить дровами или пользоваться электрическим отоплением.Во многих регионах страны установилась экстремально холодная погода. В ряде областей фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже - 60 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погодаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году
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россия, погода, общество, новости
В Россию пришли 70-градусные морозы

В Красноярском крае температура опустилась до -73 градусов

14:24 12.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗима в Красноярском крае
Зима в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT.
По словам жителей поселка, это самые сильные холода на их памяти. Находиться на улице при таком морозе невозможно — трудно дышать.
В соцобъектах поселка работает центральное отопление, а вот жителям частных домов приходится топить дровами или пользоваться электрическим отоплением.
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Во многих регионах страны установилась экстремально холодная погода. В ряде областей фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже - 60 градусов.
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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