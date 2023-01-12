https://crimea.ria.ru/20230112/v-rossiyu-prishli-70-gradusnye-morozy-1126364309.html
В Россию пришли 70-градусные морозы
В Россию пришли 70-градусные морозы - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Россию пришли 70-градусные морозы
Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T14:24
2023-01-12T14:24
2023-01-12T14:24
россия
погода
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126364190_0:184:2877:1802_1920x0_80_0_0_1fe8b711cfaab588b2dbd8ad22521e63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT.По словам жителей поселка, это самые сильные холода на их памяти. Находиться на улице при таком морозе невозможно — трудно дышать.В соцобъектах поселка работает центральное отопление, а вот жителям частных домов приходится топить дровами или пользоваться электрическим отоплением.Во многих регионах страны установилась экстремально холодная погода. В ряде областей фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже - 60 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погодаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230110/na-krym-obrushilsya-shtorm--video-1126329952.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126364190_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_1cf685cbf156d86d615530a935b7a072.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, общество, новости
В Россию пришли 70-градусные морозы
В Красноярском крае температура опустилась до -73 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT.
По словам жителей поселка, это самые сильные холода на их памяти. Находиться на улице при таком морозе невозможно — трудно дышать.
В соцобъектах поселка работает центральное отопление, а вот жителям частных домов приходится топить дровами или пользоваться электрическим отоплением.
Во многих регионах страны установилась экстремально холодная погода. В ряде областей фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже - 60 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: