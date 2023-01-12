https://crimea.ria.ru/20230112/v-rossiyu-prishli-70-gradusnye-morozy-1126364309.html

В Россию пришли 70-градусные морозы

В Россию пришли 70-градусные морозы - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Россию пришли 70-градусные морозы

Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T14:24

2023-01-12T14:24

2023-01-12T14:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Жители поселка Ессей в Красноярском крае зафиксировали мороз -73 градуса. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает RT.По словам жителей поселка, это самые сильные холода на их памяти. Находиться на улице при таком морозе невозможно — трудно дышать.В соцобъектах поселка работает центральное отопление, а вот жителям частных домов приходится топить дровами или пользоваться электрическим отоплением.Во многих регионах страны установилась экстремально холодная погода. В ряде областей фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже - 60 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погодаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 году

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2023

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россия, погода, общество, новости