https://crimea.ria.ru/20230112/yanvar-po-krymski-v-chetverg-na-poluostrove-teplaya-i-sukhaya-pogoda-1126345937.html

Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода

Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода

В ближайшие сутки благодаря антициклону в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T00:01

2023-01-12T00:01

2023-01-12T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря антициклону в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11…+13 градусов.В Севастополе сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью от +1 до +3, днем до +13 градусов.В Ялте и Алуште тоже без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью упадет до -3 градусов. Днем потеплеет до +4…+6, в Евпатории до +9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковГде в Крыму самый грязный воздух – ученые

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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