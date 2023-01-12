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Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода
Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода
В ближайшие сутки благодаря антициклону в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T00:01
2023-01-12T00:01
2023-01-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря антициклону в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11…+13 градусов.В Севастополе сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью от +1 до +3, днем до +13 градусов.В Ялте и Алуште тоже без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью упадет до -3 градусов. Днем потеплеет до +4…+6, в Евпатории до +9 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковГде в Крыму самый грязный воздух – ученые
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Январь по-крымски: в четверг на полуострове теплая и сухая погода
Погода в Крыму: 12 января будет сухо, ветрено и до +13 тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки благодаря антициклону в Крыму сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Крыму, благодаря области повышенного атмосферного давления, ожидается сухая погода. Ветер восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью прохладно: от -3 мороза +2 градусов, на южном побережье до +5; днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, в горах от +2…+7 градусов", — говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Ночью от +1 до +3, днем до +13 градусов.
В Ялте и Алуште тоже без осадков. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии температура воздуха ночью упадет до -3 градусов. Днем потеплеет до +4…+6, в Евпатории до +9 градусов.
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