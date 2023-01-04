https://crimea.ria.ru/20230104/grozyat-li-krymu-pogodnye-anomalii-v-2023-godu-1126128474.html

Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец считает, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают. РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T08:05

2023-01-04T08:05

2023-01-04T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец считает, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают.Так, в январе недобор осадков составит около 20 процентов, в феврале - норма, в марте недобор 20 процентов, в апреле и мае – норма. Лето в Крыму также будет разным по количеству осадков: июнь ожидается более дождливым, чем должен быть, в июле – норма, а в августе дефицит осадков составит около 20 процентов, заключил Тишковец.По мнению доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур. Он отметил, что можно ожидать смещения месячных температур, что характерно для полуострова последние 5-7 лет: "летние месяцы немножко смещаются в осенний период". Однако, возможно, что этого и не будет, а просто увеличатся циклы, например, увеличится весна, а лето сократится, но станет более жарким.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировЗакрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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