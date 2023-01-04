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Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец считает, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают. РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T08:05
2023-01-04T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец считает, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают.Так, в январе недобор осадков составит около 20 процентов, в феврале - норма, в марте недобор 20 процентов, в апреле и мае – норма. Лето в Крыму также будет разным по количеству осадков: июнь ожидается более дождливым, чем должен быть, в июле – норма, а в августе дефицит осадков составит около 20 процентов, заключил Тишковец.По мнению доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур. Он отметил, что можно ожидать смещения месячных температур, что характерно для полуострова последние 5-7 лет: "летние месяцы немножко смещаются в осенний период". Однако, возможно, что этого и не будет, а просто увеличатся циклы, например, увеличится весна, а лето сократится, но станет более жарким.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать Керченская переправа на новогодние праздникиНа новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажировЗакрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК
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новости крыма, крым, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, игорь вахрушев, климат
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году

В ФОБОС оценили вероятность погодных аномалий в Крыму в 2023 году

08:05 04.01.2023
 
© Пресс-служба МЧС РКЭвакуация жителей в Симферопольском районе силами МЧС РК из-за подтопления
Эвакуация жителей в Симферопольском районе силами МЧС РК из-за подтопления
© Пресс-служба МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец считает, что в 2023 году погодные аномалии Крыму не угрожают.

"Если смотреть в перспективу, то до сентября включительно я не вижу серьезных температурных аномалий. От января и до сентября среднее превышение над нормой будет составлять максимум 0,5 – 1 градус, в отдельные месяцы до 2 градусов. А по количеству осадков здесь сохранится тренд на дефицит", — рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

Так, в январе недобор осадков составит около 20 процентов, в феврале - норма, в марте недобор 20 процентов, в апреле и мае – норма. Лето в Крыму также будет разным по количеству осадков: июнь ожидается более дождливым, чем должен быть, в июле – норма, а в августе дефицит осадков составит около 20 процентов, заключил Тишковец.
По мнению доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур.
Он отметил, что можно ожидать смещения месячных температур, что характерно для полуострова последние 5-7 лет: "летние месяцы немножко смещаются в осенний период". Однако, возможно, что этого и не будет, а просто увеличатся циклы, например, увеличится весна, а лето сократится, но станет более жарким.
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