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Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК

Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК

Крымский мост не планируют закрывать на новогодние праздники, все сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Крымский мост не планируют закрывать на новогодние праздники, все сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.Он также уточнил, что о временной приостановке движения по Крымскому мосту всегда сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно на новогодние праздники.Движение на Крымском мосту приостанавливалось в среду днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось на два часа раньше.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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