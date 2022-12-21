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Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК
Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК
Крымский мост не планируют закрывать на новогодние праздники, все сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Крымский мост не планируют закрывать на новогодние праздники, все сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.Он также уточнил, что о временной приостановке движения по Крымскому мосту всегда сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно на новогодние праздники.Движение на Крымском мосту приостанавливалось в среду днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось на два часа раньше.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
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Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК

Минтранс Крыма: закрытие Крымского моста на праздники не планируется

19:02 21.12.2022 (обновлено: 19:03 21.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Крымский мост не планируют закрывать на новогодние праздники, все сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.
"Долгосрочных перекрытий Крымского моста не планируется. Максимум движение могут приостановить на несколько часов, в связи с ремонтными работами, как это уже делалось ранее", — заверил Лукашенко.
Он также уточнил, что о временной приостановке движения по Крымскому мосту всегда сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно на новогодние праздники.
Движение на Крымском мосту приостанавливалось в среду днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось на два часа раньше.
После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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