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Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T16:31
2022-12-21T16:31
2022-12-21T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Транспортный переход был закрыт в среду днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось на два часа раньше.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
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РИА Новости Крым
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Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
Минтранс РФ: Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
16:31 21.12.2022 (обновлено: 16:36 21.12.2022)