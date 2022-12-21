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Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Транспортный переход был закрыт в среду днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось на два часа раньше.После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт дан: на юге России открыта дорога, связывающая М-4 "Дон" и КрымГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаКак идет ремонт левой полосы Крымского моста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта

Минтранс РФ: Крымский мост снова открыт для движения автотранспорта

16:31 21.12.2022 (обновлено: 16:36 21.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Транспортный переход был закрыт в среду днем в связи с плановыми работами. В ведомстве анонсировали его открытие к 18:00, однако восстановить движение удалось на два часа раньше.

"Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении Минтранса.

После теракта на Крымском мосту строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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