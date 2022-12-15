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Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T09:22
2022-12-15T09:22
2022-12-15T09:33
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил о существовании альтернативного сухопутного маршрута, который проходит через освобожденные территории и Ростов-на-Дону. Сейчас ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков. После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт левой полосы Крымского мостаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуТрассу М-4 Дон продлят до Керчи
https://crimea.ria.ru/20221209/putin-nazval-srok-remonta-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1125785630.html
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крым, сергей аксенов, крымский мост, сухопутный маршрут в крым, транспорт, новости крыма
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
Аксенов: обсуждается возможность пропускать через Крымский мост пустые грузовики
09:22 15.12.2022 (обновлено: 09:33 15.12.2022)