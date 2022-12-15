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Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T09:22
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крым
сергей аксенов
крымский мост
сухопутный маршрут в крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил о существовании альтернативного сухопутного маршрута, который проходит через освобожденные территории и Ростов-на-Дону. Сейчас ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков. После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт левой полосы Крымского мостаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуТрассу М-4 Дон продлят до Керчи
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крым, сергей аксенов, крымский мост, сухопутный маршрут в крым, транспорт, новости крыма
Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

Аксенов: обсуждается возможность пропускать через Крымский мост пустые грузовики

09:22 15.12.2022 (обновлено: 09:33 15.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбсуждается возможность пропускать через Крымский мост пустые грузовики
Обсуждается возможность пропускать через Крымский мост пустые грузовики - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Обсуждается возможность пропускать через Крымский мост пустые грузовики. Возможно, такое решение будет принято до Нового года. Автомобили с грузом – к марту. Необходимо понять, сколько времени будут занимать вопросы безопасности, как будет проходить досмотр", - отметил глава региона в интервью ТАСС.

Он напомнил о существовании альтернативного сухопутного маршрута, который проходит через освобожденные территории и Ростов-на-Дону. Сейчас ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.
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После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности.
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