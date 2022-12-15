https://crimea.ria.ru/20221215/gruzoviki-mogut-poekhat-po-krymskomu-mostu-uzhe-do-novogo-goda-1125895107.html

Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T09:22

2022-12-15T09:22

2022-12-15T09:33

крым

сергей аксенов

крымский мост

сухопутный маршрут в крым

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Грузовики могут поехать по Крымскому мосту до Нового года, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил о существовании альтернативного сухопутного маршрута, который проходит через освобожденные территории и Ростов-на-Дону. Сейчас ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков. После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт левой полосы Крымского мостаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуТрассу М-4 Дон продлят до Керчи

https://crimea.ria.ru/20221209/putin-nazval-srok-remonta-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1125785630.html

крым

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, крымский мост, сухопутный маршрут в крым, транспорт, новости крыма