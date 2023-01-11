https://crimea.ria.ru/20230111/krymchanam-poobeschali-peremenchivyy-fevral-i-rannyuyu-vesnu-1126331167.html
Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
Крым выбирается из "холодного провала", относительное тепло продержится до конца января, долгосрочные прогнозы тоже позитивные. И хотя февраль будет... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T07:00
2023-01-11T07:00
2023-01-11T07:00
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СИМФЕРОПОЛЬ , 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым выбирается из "холодного провала", относительное тепло продержится до конца января, долгосрочные прогнозы тоже позитивные. И хотя февраль будет переменчивым, весна на полуостров придет немого раньше обычного, считают метеорологи.Краткосрочные прогнозыПо словам ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, до субботы включительно синоптическая ситуация в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона: это значит, никаких опасных погодных явлений ожидать не следует.Похожий прогноз на ближайшие дни дает и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который также обещает положительные температуры и отсутствие осадков."Температура в степной зоне Крыма ночью от 0…+3 градусов, дневные температуры от 8 до 12 градусов тепла. Вероятность осадков не большая. До понедельника включительно давление будет повышенное. В среду и четверг - облачно с прояснениями. С пятницы до понедельника – тоже облака, во второй половине дня солнечно", - сказал он.Для Севастополя Вильфанд прогнозирует чуть более прохладную погоду: ночью -2…+3, днем – не выше 10 градусов тепла. Но в целом на полуострове, по его словам, температурные значения в пятницу, субботу и воскресенье превысят норму на 2 градуса.Непредсказуемый февраль и ранняя веснаПодробно говорить о долгосрочной перспективе, по словам Вильфанда, трудно. Достоверные детальные прогнозы синоптики научились делать с заблаговременностью максимум до семи суток. Однако специалист убежден, что февраль будет весьма переменчивым.В центре погоды "ФОБОС" тоже не дают детальных ежедневных прогнозов на февраль, но прогнозируют среднемесячную температуру примерно на градус выше нормы, которая для Симферополя составляет -2,6 градуса ночью и +5,5 днем."По количеству осадков тоже ожидается норма – 33-34 мм. Однако небольшая яма холода (до градуса ниже нормы) может произойти в начале февраля. Потом опять будет теплее, чем должно быть по многолетним значениям. Зима получается чуть теплее нормы. То же ожидается весной. Значит, метеорологическая весна, когда происходит устойчивый переход температур через 0 в сторону положительных значений, придет немного раньше обычного. Примерно на неделю", – считает Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм накроет КрымКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковЦены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
новости крыма, крым, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, роман вильфанд, погода
Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
Февраль в Крыму будет переменчивым и без погодных аномалий, а весна придет раньше
СИМФЕРОПОЛЬ , 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым выбирается из "холодного провала", относительное тепло продержится до конца января, долгосрочные прогнозы тоже позитивные. И хотя февраль будет переменчивым, весна на полуостров придет немого раньше обычного, считают метеорологи.
Краткосрочные прогнозы
По словам ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, до субботы включительно синоптическая ситуация в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона: это значит, никаких опасных погодных явлений ожидать не следует.
"Ожидается переменная облачность, без осадков, будет преобладать солнечная сухая погода. Температура воздуха в сумеречном периоде +3…+2, днем воздух начнет прогреваться до +5…+10 градусов. То есть, Крым будет выходить из ямы арктического холода. На следующей неделе еще потеплеет. В среднем от 0…+5 в сумерки. В дневные часы всплески тепла до +10…+15. Незначительные осадки возможны в воскресенье. Снега не будет, зима начнет отступать. Тепло продержится до конца января", – рассказал Тишковец.
Похожий прогноз на ближайшие дни дает и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который также обещает положительные температуры и отсутствие осадков.
"Температура в степной зоне Крыма ночью от 0…+3 градусов, дневные температуры от 8 до 12 градусов тепла. Вероятность осадков не большая. До понедельника включительно давление будет повышенное. В среду и четверг - облачно с прояснениями. С пятницы до понедельника – тоже облака, во второй половине дня солнечно", - сказал он.
Для Севастополя Вильфанд прогнозирует чуть более прохладную погоду: ночью -2…+3, днем – не выше 10 градусов тепла. Но в целом на полуострове, по его словам, температурные значения в пятницу, субботу и воскресенье превысят норму на 2 градуса.
Непредсказуемый февраль и ранняя весна
Подробно говорить о долгосрочной перспективе, по словам Вильфанда, трудно. Достоверные детальные прогнозы синоптики научились делать с заблаговременностью максимум до семи суток. Однако специалист убежден, что февраль будет весьма переменчивым.
"В этом году погода существенно превосходит свои ежегодные показатели. Зимой межсуточная изменчивость погодных характеристик вообще в два раза больше, чем летом, поскольку летом есть сглаживающий фактор – мощная солнечная энергия. Зимой все зависит от направления ветра. Но этой зимой изменчивость особенная. Это связано со многим факторами. Поэтому с уверенностью можно сказать – февраль тоже будет весьма изменчив", – говорит он.
В центре погоды "ФОБОС" тоже не дают детальных ежедневных прогнозов на февраль, но прогнозируют среднемесячную температуру примерно на градус выше нормы, которая для Симферополя составляет -2,6 градуса ночью и +5,5 днем.
"По количеству осадков тоже ожидается норма – 33-34 мм. Однако небольшая яма холода (до градуса ниже нормы) может произойти в начале февраля. Потом опять будет теплее, чем должно быть по многолетним значениям. Зима получается чуть теплее нормы. То же ожидается весной. Значит, метеорологическая весна, когда происходит устойчивый переход температур через 0 в сторону положительных значений, придет немного раньше обычного. Примерно на неделю", – считает Евгений Тишковец.
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