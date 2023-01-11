https://crimea.ria.ru/20230111/krymchanam-poobeschali-peremenchivyy-fevral-i-rannyuyu-vesnu-1126331167.html

Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну

Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну

Крым выбирается из "холодного провала", относительное тепло продержится до конца января, долгосрочные прогнозы тоже позитивные. И хотя февраль будет... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T07:00

2023-01-11T07:00

2023-01-11T07:00

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СИМФЕРОПОЛЬ , 11 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым выбирается из "холодного провала", относительное тепло продержится до конца января, долгосрочные прогнозы тоже позитивные. И хотя февраль будет переменчивым, весна на полуостров придет немого раньше обычного, считают метеорологи.Краткосрочные прогнозыПо словам ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, до субботы включительно синоптическая ситуация в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона: это значит, никаких опасных погодных явлений ожидать не следует.Похожий прогноз на ближайшие дни дает и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, который также обещает положительные температуры и отсутствие осадков."Температура в степной зоне Крыма ночью от 0…+3 градусов, дневные температуры от 8 до 12 градусов тепла. Вероятность осадков не большая. До понедельника включительно давление будет повышенное. В среду и четверг - облачно с прояснениями. С пятницы до понедельника – тоже облака, во второй половине дня солнечно", - сказал он.Для Севастополя Вильфанд прогнозирует чуть более прохладную погоду: ночью -2…+3, днем – не выше 10 градусов тепла. Но в целом на полуострове, по его словам, температурные значения в пятницу, субботу и воскресенье превысят норму на 2 градуса.Непредсказуемый февраль и ранняя веснаПодробно говорить о долгосрочной перспективе, по словам Вильфанда, трудно. Достоверные детальные прогнозы синоптики научились делать с заблаговременностью максимум до семи суток. Однако специалист убежден, что февраль будет весьма переменчивым.В центре погоды "ФОБОС" тоже не дают детальных ежедневных прогнозов на февраль, но прогнозируют среднемесячную температуру примерно на градус выше нормы, которая для Симферополя составляет -2,6 градуса ночью и +5,5 днем."По количеству осадков тоже ожидается норма – 33-34 мм. Однако небольшая яма холода (до градуса ниже нормы) может произойти в начале февраля. Потом опять будет теплее, чем должно быть по многолетним значениям. Зима получается чуть теплее нормы. То же ожидается весной. Значит, метеорологическая весна, когда происходит устойчивый переход температур через 0 в сторону положительных значений, придет немного раньше обычного. Примерно на неделю", – считает Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухдневный шторм накроет КрымКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковЦены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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