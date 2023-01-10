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Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт
Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт
Отели Крыма снизили цены после новогодних каникул. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T07:02
2023-01-10T07:02
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Отели Крыма снизили цены после новогодних каникул. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Он напомнил, что на время зимних праздников крымчанам и гостям из соседних субъектов предоставлялись значительные скидки на размещение при условии раннего бронирования. После окончания длинных выходных отдых на полуострове стал еще более доступным, отметил эксперт.Он пояснил, что многие крымчане изначально планировали отдых на этот период, так как можно получить высокую по качеству услугу за меньшие деньги.Как показала первая неделя января, наиболее востребованным стал регион Большой Ялты. При этом, как и ожидалось, значительная часть бронирований пришлась на предновогоднюю неделю. То есть реализовался отложенный спрос, на который ранее указывали многие эксперты отрасли.Привлекательные цены на проживание и весьма теплая погода в январе позволяет делать позитивные прогнозы по востребованности региона у туристов в зимний период. По данным ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, до конца месяца на полуострове ожидается "рубиновый январь", что на языке синоптиков означает превышение климатической нормы на 1-2 градуса при условии незначительных осадков.Кроме того, большинство наиболее востребованных объектов показа продолжают работу в осенне-зимний период. Экскурсии в крымские парки, музеи и дворцы доступны как для группового, так и самостоятельного посещения. Также погодные условия благоприятствуют пешеходным экскурсиям. Большинство туристических маршрутов доступны людям с небольшим туристическим опытом, а также семей с детьми, заверил путешественник Александр Гущин.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов указал, что новогодние праздники в регионе провели 177 тысяч туристов. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, а в крупных курортных комплексах в новогоднюю ночь превысила 90%, уточнил он.Читайте также:В Крыму в январе устроят паломнические поездкиПо родному краю: советы от кота Мостика на выходныеТуризм в Крыму: итоги года и ожидания 2023
https://crimea.ria.ru/20230109/v-krymu-poschitali-turistov-za-proshlyy-god-i-za-novogodnie-kanikuly-1126307869.html
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крым, туризм в крыму, общество, ялта, новости крыма, отдых, экономика
Цены на отдых в Крыму снизились после новогодних каникул – эксперт

Тарасенко: крымские отели уровня 4* и 5* снижают цены после окончания зимних каникул

07:02 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичНабережная Ялты зима
Набережная Ялты зима - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Отели Крыма снизили цены после новогодних каникул. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
Он напомнил, что на время зимних праздников крымчанам и гостям из соседних субъектов предоставлялись значительные скидки на размещение при условии раннего бронирования. После окончания длинных выходных отдых на полуострове стал еще более доступным, отметил эксперт.
"Начинается сезон здоровья и в крымских, и в СПА-отелях Краснодарского края уровня 4-5* снизили цены до рекордно низких. Такие предложения будут очень востребованы у местных жителей", – уверен Тарасенко.
Он пояснил, что многие крымчане изначально планировали отдых на этот период, так как можно получить высокую по качеству услугу за меньшие деньги.
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Как показала первая неделя января, наиболее востребованным стал регион Большой Ялты. При этом, как и ожидалось, значительная часть бронирований пришлась на предновогоднюю неделю. То есть реализовался отложенный спрос, на который ранее указывали многие эксперты отрасли.
Привлекательные цены на проживание и весьма теплая погода в январе позволяет делать позитивные прогнозы по востребованности региона у туристов в зимний период. По данным ведущего специалиста центра погоды "ФОБОС" Евгения Тишковца, до конца месяца на полуострове ожидается "рубиновый январь", что на языке синоптиков означает превышение климатической нормы на 1-2 градуса при условии незначительных осадков.
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Кроме того, большинство наиболее востребованных объектов показа продолжают работу в осенне-зимний период. Экскурсии в крымские парки, музеи и дворцы доступны как для группового, так и самостоятельного посещения. Также погодные условия благоприятствуют пешеходным экскурсиям. Большинство туристических маршрутов доступны людям с небольшим туристическим опытом, а также семей с детьми, заверил путешественник Александр Гущин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов указал, что новогодние праздники в регионе провели 177 тысяч туристов. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, а в крупных курортных комплексах в новогоднюю ночь превысила 90%, уточнил он.
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