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Крым ждет рубиновый январь

Крым ждет рубиновый январь - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Крым ждет рубиновый январь

Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T17:28

2022-12-31T17:28

2022-12-31T17:28

радио "спутник в крыму"

погода

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По оценкам доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температурЧитайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковПрогноз погоды на Новый год в КрымуКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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