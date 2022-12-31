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Крым ждет рубиновый январь
Крым ждет рубиновый январь - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Крым ждет рубиновый январь
Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T17:28
2022-12-31T17:28
2022-12-31T17:28
радио "спутник в крыму"
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По оценкам доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температурЧитайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковПрогноз погоды на Новый год в КрымуКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, общество, новости, новости крыма
Крым ждет рубиновый январь
ФОБОС: в январе температура в Крыму превысит климатическую норму на 2 градуса