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Крым ждет рубиновый январь - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Крым ждет рубиновый январь
Крым ждет рубиновый январь - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Крым ждет рубиновый январь
Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T17:28
2022-12-31T17:28
радио "спутник в крыму"
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центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По оценкам доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температурЧитайте также на РИА Новости Крым:Климатические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадковПрогноз погоды на Новый год в КрымуКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
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РИА Новости Крым
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погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, общество, новости, новости крыма
Крым ждет рубиновый январь

ФОБОС: в январе температура в Крыму превысит климатическую норму на 2 градуса

17:28 31.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПтицы у моря
Птицы у моря - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Январская температура воздуха в Крыму будет превышать среднемноголетние значения на несколько градусов, также прогнозируется дефицит осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Январь в Крыму будет рубиновым. Это значит, что по температурному фону мы будем превышать климатическую норму на 1-2 градуса, а по количеству осадков буде недобор. Ориентировочно он составит 40-60 процентов в Крыму, то есть половины от месячного объема небесной влаги регион не досчитается", - отметил он.
По оценкам доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур
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