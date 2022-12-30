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Прогноз погоды на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Прогноз погоды на Новый год в Крыму
Прогноз погоды на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Прогноз погоды на Новый год в Крыму
Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T12:40
2022-12-30T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.До 4 января включительно характер метеорологических условий в Крыму и на юге страны будет определяться антициклоном – то есть будет солнечно, тепло и без осадков, добавил он.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма на Новый год 10-градусное тепло и дожди, однако сейчас прогноз скорректировался. Ненастной погоды не будет.Читайте РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧСКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
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новости крыма, крым, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новый год 2023
Прогноз погоды на Новый год в Крыму

ФОБОС: в Крыму на Новый год аномально тепло, воздух прогреется до +14 градусов

12:40 30.12.2022 (обновлено: 12:52 30.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка к новогодним праздникам в Севастополе
Подготовка к новогодним праздникам в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"31 декабря в регионе переменная облачность, без осадков, южный ветер 1-6 м/с, днем +8…13 градусов. В новогоднюю ночь будет малооблачно и ясно, легкий юго-западный ветер и не прохладнее +1…+6. В первый день года в дневные часы воздух прогреется до +9…14 градусов, что аномально тепло. Климатическая норма для Симферополя в этот период составляет +4", - сообщил он.
До 4 января включительно характер метеорологических условий в Крыму и на юге страны будет определяться антициклоном – то есть будет солнечно, тепло и без осадков, добавил он.
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма на Новый год 10-градусное тепло и дожди, однако сейчас прогноз скорректировался. Ненастной погоды не будет.
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