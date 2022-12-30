https://crimea.ria.ru/20221230/prognoz-pogody-na-novyy-god-v-krymu-1126128733.html
Прогноз погоды на Новый год в Крыму
Прогноз погоды на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Прогноз погоды на Новый год в Крыму
Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T12:40
2022-12-30T12:40
2022-12-30T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.До 4 января включительно характер метеорологических условий в Крыму и на юге страны будет определяться антициклоном – то есть будет солнечно, тепло и без осадков, добавил он.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма на Новый год 10-градусное тепло и дожди, однако сейчас прогноз скорректировался. Ненастной погоды не будет.Читайте РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧСКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники
https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html
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новости крыма, крым, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новый год 2023
Прогноз погоды на Новый год в Крыму
ФОБОС: в Крыму на Новый год аномально тепло, воздух прогреется до +14 градусов
12:40 30.12.2022 (обновлено: 12:52 30.12.2022)