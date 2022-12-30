https://crimea.ria.ru/20221230/prognoz-pogody-na-novyy-god-v-krymu-1126128733.html

Прогноз погоды на Новый год в Крыму

Прогноз погоды на Новый год в Крыму - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Прогноз погоды на Новый год в Крыму

Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T12:40

2022-12-30T12:40

2022-12-30T12:52

радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новый год 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125774989_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ca4dda0feb399a8faf2fe466d9c40294.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Аномально теплая погода ожидается в Крыму на Новый год, воздух прогреется до +14 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.До 4 января включительно характер метеорологических условий в Крыму и на юге страны будет определяться антициклоном – то есть будет солнечно, тепло и без осадков, добавил он.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма на Новый год 10-градусное тепло и дожди, однако сейчас прогноз скорректировался. Ненастной погоды не будет.Читайте РИА Новости Крым:Как коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧСКак будет работать Керченская переправа на новогодние праздники

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новый год 2023