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По родному краю: советы от кота Мостика на выходные - РИА Новости Крым, 03.01.2023
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Кот Мостик
Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20230103/po-rodnomu-krayu-sovety-ot-kota-mostika-na-vykhodnye-1125722873.html
По родному краю: советы от кота Мостика на выходные
По родному краю: советы от кота Мостика на выходные - РИА Новости Крым, 03.01.2023
По родному краю: советы от кота Мостика на выходные
Новогодние каникулы – повод не сидеть дома, а познавать новое вместе с близкими и родными. Опять же, внутренний туризм нынче в большом почёте. РИА Новости Крым, 03.01.2023
2023-01-03T19:18
2023-01-03T19:18
новости от кота мостика
крым
общество
туризм в крыму
херсонес
керчь
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Новогодние каникулы – повод не сидеть дома, а познавать новое вместе с близкими и родными. Опять же, внутренний туризм нынче в большом почёте.Вот берите пример с меня, я не пугаюсь сырости и ветра и активно гуляю. Выбрал для вас топ мест для прекрасного путешествия по Крыму.Коты ученыеХерсонес известен далеко за пределами полуострова. Античный полис в Севастополе – одно из знаковых мест Крыма, заповедник под открытым небом. Но мы с вами здесь обратим внимание не только на руины древнего города и его уникальную историю, но и на моих сородичей.Котов здесь масса. И они не просто праздные гулёны, но работники музея. Причем то, что коты в Херсонесе работяги, было заведено еще при древних греках. Хвостатые охраняли зернохранилища города от мышей и крыс, херсонеситы уважали их и даже изображали в скульптуре. И до сих пор здешние коты поставлены на довольствие исторического заповедника. У них есть ветеринарные паспорта, за ними ухаживают и обустраивают для них уютные уголки, и даже проводят в их честь тематические выставки.А для того, чтобы поближе познакомиться с пушистыми научными сотрудниками, прихватите с собой лакомство для них. Мурлыки будут благодарны.Домик у моряЯ думаю, что каждый хотел бы иметь домик у моря, Ну, я по крайней мере хотел бы. Представьте: ловить рыбку прямо из окна! Так мог делать один из популярнейших мировых писателей, Антон Павлович Чехов. Хотя исторических свидетельств этому нет.Чехов построил не только Белую дачу в самой Ялте, но и небольшой домишко в скалах в деревеньке Гурзуф, где скрывался от многочисленных назойливых посетителей.Теперь здесь мемориальный музей. Очень маленький, уютный, с двориком и даже с крошечным пляжем и такой же пристанью для лодок. И с потрясающим видом на скалы Адалары.Всего четыре комнатки без канализации и водопровода. Вот так скромно жил писатель.Кстати, если вы приедете в Чехову в гости, то в домике можно увидеть не только личные вещи гения, но и полюбоваться картинами известных художников современности: в чеховском домике в Гурзуфе часто проходят художественные выставки.ПобазаримА напоследок – мое любимое экскурсионное место. Ездил бы сюда каждый день! Рыбный рынок в Керчи. Именно сюда с рыболовецких судов доставляют самые свежие дары моря. Керчь совершенно справедливо называют рыбной столицей Крыма.Не понимаю, почему на рыбный рынок не водят экскурсии: всё такое местное, красивое, а потом и вкусное: длинные как сабли сарганы, плоские глосики, маленькая, но очень жирная хамса, уникальная керченскаяя сельдь, рапаны, мясо акулы-катрана, прессованная икра под названьем галаган, черноморская креветка размером с ноготок младенца…И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке" &gt;&gt;Едим глазами, ходим, пробуем и покупаем! Лишь бы не набрать столько товаров, что не съешь и за неделю. Но как удержаться! А уж как готовить всё это изобилие, вам подскажут продавцы – у них в запасе тысячи рецептов.Кстати, здесь по-южному можно и нужно торговаться. Приятного аппетита!
https://crimea.ria.ru/20221231/gde-byl-chto-videl-kot-mostik-i-ego-itogi-goda-v-25-fotografiyakh--1126173905.html
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Новости
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4.7
96
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крым, общество, туризм в крыму, херсонес, керчь
По родному краю: советы от кота Мостика на выходные

Кот Мостик назвал топ-три мест для прекрасного путешествия по Крыму.

19:18 03.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevГде был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
Новогодние каникулы – повод не сидеть дома, а познавать новое вместе с близкими и родными. Опять же, внутренний туризм нынче в большом почёте.
Вот берите пример с меня, я не пугаюсь сырости и ветра и активно гуляю. Выбрал для вас топ мест для прекрасного путешествия по Крыму.

Коты ученые

Херсонес известен далеко за пределами полуострова. Античный полис в Севастополе – одно из знаковых мест Крыма, заповедник под открытым небом. Но мы с вами здесь обратим внимание не только на руины древнего города и его уникальную историю, но и на моих сородичей.
Котов здесь масса. И они не просто праздные гулёны, но работники музея. Причем то, что коты в Херсонесе работяги, было заведено еще при древних греках. Хвостатые охраняли зернохранилища города от мышей и крыс, херсонеситы уважали их и даже изображали в скульптуре. И до сих пор здешние коты поставлены на довольствие исторического заповедника. У них есть ветеринарные паспорта, за ними ухаживают и обустраивают для них уютные уголки, и даже проводят в их честь тематические выставки.
А для того, чтобы поближе познакомиться с пушистыми научными сотрудниками, прихватите с собой лакомство для них. Мурлыки будут благодарны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Музей-заповедник “Херсонес Таврический”

Домик у моря

Я думаю, что каждый хотел бы иметь домик у моря, Ну, я по крайней мере хотел бы. Представьте: ловить рыбку прямо из окна! Так мог делать один из популярнейших мировых писателей, Антон Павлович Чехов. Хотя исторических свидетельств этому нет.
Чехов построил не только Белую дачу в самой Ялте, но и небольшой домишко в скалах в деревеньке Гурзуф, где скрывался от многочисленных назойливых посетителей.
Теперь здесь мемориальный музей. Очень маленький, уютный, с двориком и даже с крошечным пляжем и такой же пристанью для лодок. И с потрясающим видом на скалы Адалары.
Всего четыре комнатки без канализации и водопровода. Вот так скромно жил писатель.
Кстати, если вы приедете в Чехову в гости, то в домике можно увидеть не только личные вещи гения, но и полюбоваться картинами известных художников современности: в чеховском домике в Гурзуфе часто проходят художественные выставки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик на даче А.П. Чехова в п. Гурзуф
Кот Мостик на даче А.П. Чехова в п. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кот Мостик на даче А.П. Чехова в п. Гурзуф

Побазарим

А напоследок – мое любимое экскурсионное место. Ездил бы сюда каждый день! Рыбный рынок в Керчи. Именно сюда с рыболовецких судов доставляют самые свежие дары моря. Керчь совершенно справедливо называют рыбной столицей Крыма.
Не понимаю, почему на рыбный рынок не водят экскурсии: всё такое местное, красивое, а потом и вкусное: длинные как сабли сарганы, плоские глосики, маленькая, но очень жирная хамса, уникальная керченскаяя сельдь, рапаны, мясо акулы-катрана, прессованная икра под названьем галаган, черноморская креветка размером с ноготок младенца…
И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке" >>
Едим глазами, ходим, пробуем и покупаем! Лишь бы не набрать столько товаров, что не съешь и за неделю. Но как удержаться! А уж как готовить всё это изобилие, вам подскажут продавцы – у них в запасе тысячи рецептов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКот Мостик проверяет рыбный рынок Керчи
Кот Мостик проверяет рыбный рынок Керчи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Кот Мостик проверяет рыбный рынок Керчи
Кстати, здесь по-южному можно и нужно торговаться. Приятного аппетита!
Где был, что видел: кот Мостик и его итоги года в 25 фотографиях - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 18:44Новости от кота Мостика
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