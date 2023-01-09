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Двухдневный шторм накроет Крым

Двухдневный шторм накроет Крым - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Двухдневный шторм накроет Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T11:48

2023-01-09T11:48

2023-01-09T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — сообщили в ведомстве.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодойСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиНепогода остановила движение паромов через Керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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