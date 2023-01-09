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Двухдневный шторм накроет Крым - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Двухдневный шторм накроет Крым
Двухдневный шторм накроет Крым - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Двухдневный шторм накроет Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T11:48
2023-01-09T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — сообщили в ведомстве.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодойСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиНепогода остановила движение паромов через Керченский пролив
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Двухдневный шторм накроет Крым

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за ветра до 25 м/с

11:48 09.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c", — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — сообщили в ведомстве.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.
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