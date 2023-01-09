https://crimea.ria.ru/20230109/dvukhdnevnyy-shtorm-nakroet-krym-1126305191.html
Двухдневный шторм накроет Крым
Двухдневный шторм накроет Крым - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Двухдневный шторм накроет Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T11:48
2023-01-09T11:48
2023-01-09T11:48
погода
крымская погода
крым
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804283_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9193cd857873f35f132f801bd6f782e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — сообщили в ведомстве.Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодойСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиНепогода остановила движение паромов через Керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804283_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6cde481ce6ee5cb41b25164563057dc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, крым, общество, новости, новости крыма
Двухдневный шторм накроет Крым
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за ветра до 25 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 10 и 11 января из-за усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 января и в течение суток 11 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-20 м/c, местами порывы до 25 м/c", — говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", — сообщили в ведомстве.
Жителей и гостей Крыма призывают соблюдать меры безопасности, не выходить в горно-лесную местность и море.
Читайте также на РИА Новости Крым: