https://crimea.ria.ru/20230108/sneg-na-angarskom-perevale-i-ay-petri-v-krymu--rabotayut-spasateli-1126296394.html

Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели

Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели

На заснеженном Ангарском перевале и плато Ай-Петри в Крыму для безопасности отдыхающих выставлены спасательные посты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T14:03

2023-01-08T14:03

2023-01-08T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На заснеженном Ангарском перевале и плато Ай-Петри в Крыму для безопасности отдыхающих выставлены спасательные посты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По информации специалистов, высота снежного покрова сейчас достигает здесь 10 см.На вооружении МЧС – автомобили повышенной проходимости и снегоходы. Отмечается, что дежурство несут специалисты из четырех аварийно-спасательных отрядов: Ялтинского, Алуштинского, Бахчисарайского и Симферопольского.В МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности во время зимних катаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед

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