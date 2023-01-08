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Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели
Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели
На заснеженном Ангарском перевале и плато Ай-Петри в Крыму для безопасности отдыхающих выставлены спасательные посты. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T14:03
2023-01-08T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На заснеженном Ангарском перевале и плато Ай-Петри в Крыму для безопасности отдыхающих выставлены спасательные посты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По информации специалистов, высота снежного покрова сейчас достигает здесь 10 см.На вооружении МЧС – автомобили повышенной проходимости и снегоходы. Отмечается, что дежурство несут специалисты из четырех аварийно-спасательных отрядов: Ялтинского, Алуштинского, Бахчисарайского и Симферопольского.В МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности во время зимних катаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели

В Крыму на заснеженном Ангарском перевале и Ай-Петри выставлены посты МЧС со спецтехникой

14:03 08.01.2023 (обновлено: 14:04 08.01.2023)
 
© МЧС Республики КрымНа Ангарском перевале дежурят спасатели МЧС
На Ангарском перевале дежурят спасатели МЧС
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На заснеженном Ангарском перевале и плато Ай-Петри в Крыму для безопасности отдыхающих выставлены спасательные посты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По информации специалистов, высота снежного покрова сейчас достигает здесь 10 см.
"С целью обеспечения безопасности на Ангарском перевале и плато Ай-Петри выставлены спасательные посты", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На вооружении МЧС – автомобили повышенной проходимости и снегоходы. Отмечается, что дежурство несут специалисты из четырех аварийно-спасательных отрядов: Ялтинского, Алуштинского, Бахчисарайского и Симферопольского.
В МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности во время зимних катаний.
© Фото из группы в ВКонтакте "Погода на Ай-Петри"Снег на Ай-Петри в Крыму
Снег на Ай-Петри в Крыму
© Фото из группы в ВКонтакте "Погода на Ай-Петри"
Снег на Ай-Петри в Крыму
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