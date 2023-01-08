https://crimea.ria.ru/20230108/ne-may-mesyats-v-voskresene-krym-zhdet-mokryy-sneg-i-gololed-1126292403.html

Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед

Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед

В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T00:01

2023-01-08T00:01

2023-01-08T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха составит -3…8 градуса, предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью температура составит -1…+1, днем +4...6 градусов.В Евпатории без осадков. Ночью -2...4, днем столбики термометров будут держаться в районе 0…+2 градусов.В Судаке дождь со снегом. Ночью до -1, днем до 6 градусов тепла.В Феодосии без осадков, переменная облачность. Температура днем будет до 2 градусов тепла, ночью опуститься до -4.

https://crimea.ria.ru/20230107/gornyy-serpantin-na-ay-petri-raschistili-ot-snega--1126291671.html

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2023

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