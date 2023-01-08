https://crimea.ria.ru/20230108/ne-may-mesyats-v-voskresene-krym-zhdet-mokryy-sneg-i-gololed-1126292403.html
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T00:01
2023-01-08T00:01
2023-01-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха составит -3…8 градуса, предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью температура составит -1…+1, днем +4...6 градусов.В Евпатории без осадков. Ночью -2...4, днем столбики термометров будут держаться в районе 0…+2 градусов.В Судаке дождь со снегом. Ночью до -1, днем до 6 градусов тепла.В Феодосии без осадков, переменная облачность. Температура днем будет до 2 градусов тепла, ночью опуститься до -4.
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Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 8 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха составит -3…8 градуса, предупредили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и понедельник сохранятся холодная погода: минимальная температура воздуха составит 3…8 градуса мороза, на южном побережье теплее -2…+3, максимальная -3…+2 на ЮБК до 6 градусов…Ветер 8 января северо-восточный с переходом 9 января на юго-восточный 8-13 м/с местами до 18 м/с", — отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.
В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью температура составит -1…+1, днем +4...6 градусов.
В Евпатории без осадков. Ночью -2...4, днем столбики термометров будут держаться в районе 0…+2 градусов.
В Судаке дождь со снегом. Ночью до -1, днем до 6 градусов тепла.
В Феодосии без осадков, переменная облачность. Температура днем будет до 2 градусов тепла, ночью опуститься до -4.