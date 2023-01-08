Рейтинг@Mail.ru
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230108/ne-may-mesyats-v-voskresene-krym-zhdet-mokryy-sneg-i-gololed-1126292403.html
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T00:01
2023-01-08T00:01
погода
крым
гу мчс рф по республике крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0c/1122008741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_98a41084c3d2c2b911d18ab1d1acf96f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха составит -3…8 градуса, предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью температура составит -1…+1, днем +4...6 градусов.В Евпатории без осадков. Ночью -2...4, днем столбики термометров будут держаться в районе 0…+2 градусов.В Судаке дождь со снегом. Ночью до -1, днем до 6 градусов тепла.В Феодосии без осадков, переменная облачность. Температура днем будет до 2 градусов тепла, ночью опуститься до -4.
https://crimea.ria.ru/20230107/gornyy-serpantin-na-ay-petri-raschistili-ot-snega--1126291671.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0c/1122008741_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7e08e6834f698f7ccab850d8d0837ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крым, гу мчс рф по республике крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 8 января

00:01 08.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГололёд в Симферополе
Гололёд в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах гололедно-изморозевые отложения, туман. Минимальная температура воздуха составит -3…8 градуса, предупредили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье и понедельник сохранятся холодная погода: минимальная температура воздуха составит 3…8 градуса мороза, на южном побережье теплее -2…+3, максимальная -3…+2 на ЮБК до 6 градусов…Ветер 8 января северо-восточный с переходом 9 января на юго-восточный 8-13 м/с местами до 18 м/с", — отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем около 0 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов.
В Ялте и Алуште дождь со снегом. Ночью температура составит -1…+1, днем +4...6 градусов.
В Евпатории без осадков. Ночью -2...4, днем столбики термометров будут держаться в районе 0…+2 градусов.
В Судаке дождь со снегом. Ночью до -1, днем до 6 градусов тепла.
В Феодосии без осадков, переменная облачность. Температура днем будет до 2 градусов тепла, ночью опуститься до -4.
Расчистка снега на дороге Ялта-Ай-Петри
Вчера, 17:00
Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
 
ПогодаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Не май месяц: в воскресенье Крым ждет мокрый снег и гололед
20:42Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
20:07Главные события и заявления дня: 7 января
19:56Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
19:53Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
19:52Главные новости Крыма: 7 января
19:15Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
18:39Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов
18:0415% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
17:29Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома
17:00Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
16:39Что наша жизнь - игра: как провести праздники всей семье
16:12По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали
15:39"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
15:35Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
15:22Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
14:55Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО
14:16Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года
14:08Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото
13:49В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
Лента новостейМолния