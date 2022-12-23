https://crimea.ria.ru/20221223/vklyuchaem-korovu-na-ldu-kak-obezopasit-sebya-v-gololed-1126087015.html

Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед

Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед

Невнимательность, неправильная манера ходьбы и неумение падать являются основные причинами травм на льду. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала тренер по... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-23T08:28

2022-12-23T08:28

2022-12-22T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Невнимательность, неправильная манера ходьбы и неумение падать являются основные причинами травм на льду. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала тренер по фигурному катанию Оксана Лукьянова.Самое главное – правильно передвигаться по льду, не спеша, осторожно и избегая наиболее обледеневших участков."Такое передвижение называют "коровой на льду". Человек не должен отрывать пятки от льда и передвигаться мелкими шагами, будто на лыжах", - рассказала Лукьянова.На улице крайне важно быть внимательными, не "зависать" в телефоне и не держать руки в карманах. Потому как при падении человек просто не успеет их вытащить, чтобы сгруппироваться и смягчить удар.Эксперт советует выходить на улицу только в правильной обуви, потому что от нее может зависеть безопасность. По словам Лукьяновой, лучшая подошва - это "манка", она менее всего скользит на льду. Также хороша для зимы обувь на рифленой резиновой подошве.Ранее врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал, что большинство травм в новогодние праздники связано с употреблением спиртных напитков, а наиболее опасными развлечениями являются катание на ватрушках и использование пиротехнических изделий.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночьБезопасная елка: в МЧС перечислили правилаКак быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советов

https://crimea.ria.ru/20221127/kakie-ulitsy-simferopolya-obrabotayut-ot-gololeda--mbu-gorod-1125567351.html

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новости, совет эксперта, гололед, оксана лукьянова, здоровье, безопасность