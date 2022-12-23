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Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед
Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед
Невнимательность, неправильная манера ходьбы и неумение падать являются основные причинами травм на льду. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала тренер по... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-23T08:28
2022-12-22T18:51
новости
совет эксперта
гололед
оксана лукьянова
здоровье
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Невнимательность, неправильная манера ходьбы и неумение падать являются основные причинами травм на льду. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала тренер по фигурному катанию Оксана Лукьянова.Самое главное – правильно передвигаться по льду, не спеша, осторожно и избегая наиболее обледеневших участков."Такое передвижение называют "коровой на льду". Человек не должен отрывать пятки от льда и передвигаться мелкими шагами, будто на лыжах", - рассказала Лукьянова.На улице крайне важно быть внимательными, не "зависать" в телефоне и не держать руки в карманах. Потому как при падении человек просто не успеет их вытащить, чтобы сгруппироваться и смягчить удар.Эксперт советует выходить на улицу только в правильной обуви, потому что от нее может зависеть безопасность. По словам Лукьяновой, лучшая подошва - это "манка", она менее всего скользит на льду. Также хороша для зимы обувь на рифленой резиновой подошве.Ранее врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал, что большинство травм в новогодние праздники связано с употреблением спиртных напитков, а наиболее опасными развлечениями являются катание на ватрушках и использование пиротехнических изделий.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала запрещенную одежду в новогоднюю ночьБезопасная елка: в МЧС перечислили правилаКак быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советов
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новости, совет эксперта, гололед, оксана лукьянова, здоровье, безопасность
Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололед

Фигуристка Лукьянова научила, как обезопасить себя в гололед

08:28 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГололёд
Гололёд - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Невнимательность, неправильная манера ходьбы и неумение падать являются основные причинами травм на льду. Об этом в комментарии "Радио 1" рассказала тренер по фигурному катанию Оксана Лукьянова.
Самое главное – правильно передвигаться по льду, не спеша, осторожно и избегая наиболее обледеневших участков.
"Такое передвижение называют "коровой на льду". Человек не должен отрывать пятки от льда и передвигаться мелкими шагами, будто на лыжах", - рассказала Лукьянова.
На улице крайне важно быть внимательными, не "зависать" в телефоне и не держать руки в карманах. Потому как при падении человек просто не успеет их вытащить, чтобы сгруппироваться и смягчить удар.
"Падение - это доли секунды, которые могут привести к неприятностям, травмами и ушибами. То есть если руки у нас будут в карманах, мы не успеем их вытащить и сгруппироваться для смягчения падения. При группировке необходимо согнуть руки и ноги. Также, чтобы сберечь голову, что самое важное, ее необходимо прижать подбородком к груди. Позиция напоминает грудного ребенка в утробе матери. Правильно упасть – это упасть на бок, так как падение на ягодицы, оно самое опасное. Такой удар грозит травмами копчика или переломом шейки бедра", - сообщила тренер.
Эксперт советует выходить на улицу только в правильной обуви, потому что от нее может зависеть безопасность. По словам Лукьяновой, лучшая подошва - это "манка", она менее всего скользит на льду. Также хороша для зимы обувь на рифленой резиновой подошве.
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Ранее врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал, что большинство травм в новогодние праздники связано с употреблением спиртных напитков, а наиболее опасными развлечениями являются катание на ватрушках и использование пиротехнических изделий.
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НовостиСовет экспертаГололедОксана ЛукьяноваЗдоровьеБезопасность
 
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