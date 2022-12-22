https://crimea.ria.ru/20221222/kakie-opasnosti-tayat-novogodnie-prazdniki-spisok-vracha-travmatologa-1126065615.html

Какие опасности таят новогодние праздники: список врача-травматолога

Какие опасности таят новогодние праздники: список врача-травматолога - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Какие опасности таят новогодние праздники: список врача-травматолога

Травмы в новогодние праздники в большинстве случаев связанны с употреблением спиртных напитков, а наиболее опасными развлечениями являются катание на ватрушках... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Травмы в новогодние праздники в большинстве случаев связанны с употреблением спиртных напитков, а наиболее опасными развлечениями являются катание на ватрушках и использование пиротехнических изделий. Об этом рассказал врач-травматолог Дмитрий Лобко, пишет "Лента.ру".По словам специалиста, частый источник травм — катание на качелях и прыжки на батутах. Травмы, полученные при таких развлечениях могут напоминать о себе еще очень долго, предупредил доктор.Врач также отметил, что в последние несколько лет в новогодние праздники стало больше травм дорожно-транспортного и криминального характера. Он обозначил, что бывает, когда случаи пересекаются: например, кто-то катается рядом с дорогой на ватрушке, или привязывает ее к машине.Еще одним популярным источником травм в новогодние каникулы по словам специалиста является пиротехника."Взрывные травмы встречаются не так часто, но тоже бывают. Чаще всего это ожоги. В большинстве случаев такие инциденты так или иначе связаны с употреблением алкоголя. Если говорить об ожоговой травме, чаще всего ее получают дети из-за недосмотра и недооценки степени опасности", — пояснил доктор.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в СевастополеВласти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее ценуВласти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения

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