https://crimea.ria.ru/20221203/novogodnyuyu-elku-moskvy-provedut-dlya-detey-v-sevastopole-1125667519.html

Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе

Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе

В Севастополе для детей организуют Новогоднюю елку Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T18:33

2022-12-03T18:33

2022-12-03T18:33

севастополь

москва

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе для детей организуют Новогоднюю елку Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.Представления пройдут с 19 по 24 декабря в Драматическом театре имени Б.А. Лавренева Черноморского флота РФ."Ребят ждут выступления артистов, тематические мастер-классы и насыщенная развлекательная программа. Представления с участием Снеговика, Снежной бабы, Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей создадут захватывающую праздничную атмосферу. У детей появится возможность больше узнать о культурном наследии, богатстве и разнообразии новогодних традиций народов России", – говорится в анонсе мероприятия.Маленьким крымчанам покажут интерактивный спектакль "Золотой цыпленок", также им приготовят новогодний подарок в волшебной избушке. Проект нацелен на поддержку детей льготных категорий.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе устанавливают елку, инсталляции и фотозоны к Новому году.

https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html

севастополь

москва

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севастополь, москва, общество