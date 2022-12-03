https://crimea.ria.ru/20221203/novogodnyuyu-elku-moskvy-provedut-dlya-detey-v-sevastopole-1125667519.html
Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе
Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе
В Севастополе для детей организуют Новогоднюю елку Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T18:33
2022-12-03T18:33
2022-12-03T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе для детей организуют Новогоднюю елку Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.Представления пройдут с 19 по 24 декабря в Драматическом театре имени Б.А. Лавренева Черноморского флота РФ."Ребят ждут выступления артистов, тематические мастер-классы и насыщенная развлекательная программа. Представления с участием Снеговика, Снежной бабы, Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей создадут захватывающую праздничную атмосферу. У детей появится возможность больше узнать о культурном наследии, богатстве и разнообразии новогодних традиций народов России", – говорится в анонсе мероприятия.Маленьким крымчанам покажут интерактивный спектакль "Золотой цыпленок", также им приготовят новогодний подарок в волшебной избушке. Проект нацелен на поддержку детей льготных категорий.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе устанавливают елку, инсталляции и фотозоны к Новому году.
https://crimea.ria.ru/20221201/prazdnovat-budem-po-semeynomu-novyy-god-v-krymu-kak-doma-1125625093.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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севастополь, москва, общество
Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе
В Севастополе мэрия Москвы проведет Новогоднюю елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе для детей организуют Новогоднюю елку Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Представления пройдут с 19 по 24 декабря в Драматическом театре имени Б.А. Лавренева Черноморского флота РФ.
"Ребят ждут выступления артистов, тематические мастер-классы и насыщенная развлекательная программа. Представления с участием Снеговика, Снежной бабы, Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей создадут захватывающую праздничную атмосферу. У детей появится возможность больше узнать о культурном наследии, богатстве и разнообразии новогодних традиций народов России", – говорится в анонсе мероприятия.
Маленьким крымчанам покажут интерактивный спектакль "Золотой цыпленок", также им приготовят новогодний подарок в волшебной избушке.
Проект нацелен на поддержку детей льготных категорий.
"В основном это дети военнослужащих Черноморского флота, принимающих участие в специальной военной операции. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья", – уточнили в московской мэрии.