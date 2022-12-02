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Как украсят столицу Крыма к Новому году - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Как украсят столицу Крыма к Новому году
Как украсят столицу Крыма к Новому году - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Как украсят столицу Крыма к Новому году
В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно... РИА Новости Крым, 02.12.2022
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симферополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно зажжется 19 декабря.По словам Николая Коновалова, большое украшение будет на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Большие фотозоны запланированы в парке Гагарина на площади Советской.А пока рабочие собирают каркас елки и укрепляют конструкцию нагрузочными элементами, чтобы наращивать потом ярус за ярусом.Как анонсировал сайт РИА Новости Крым, в центре Симферополя началась установка главной новогодней елки.
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда, общество
Как украсят столицу Крыма к Новому году

В Симферополе устанавливают елку, инсталляции и фотозоны к Новому году

21:21 02.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВ Симферополе разбирают главную елку города. 29 января 2018
В Симферополе разбирают главную елку города. 29 января 2018 - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно зажжется 19 декабря.

"Сейчас рабочие выставляют основание елки. С понедельника начали вывешивать инсталляции по проспекту Кирова – это световые перетяжки. Днем это сделать сложно, надо отключать троллейбусную линию, поэтому их монтируют ночью. Начали украшать улицу Карла Маркса, там будут светящиеся короны с бусами, как в прошлом году", – рассказал директор "Горсвет".

По словам Николая Коновалова, большое украшение будет на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Большие фотозоны запланированы в парке Гагарина на площади Советской.
А пока рабочие собирают каркас елки и укрепляют конструкцию нагрузочными элементами, чтобы наращивать потом ярус за ярусом.
Как анонсировал сайт РИА Новости Крым, в центре Симферополя началась установка главной новогодней елки.
 
СимферопольГородская средаОбщество
 
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