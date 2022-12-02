https://crimea.ria.ru/20221202/kak-ukrasyat-stolitsu-kryma-k-novomu-godu-1125653905.html

Как украсят столицу Крыма к Новому году

Как украсят столицу Крыма к Новому году - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Как украсят столицу Крыма к Новому году

В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T21:21

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симферополь

городская среда

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно зажжется 19 декабря.По словам Николая Коновалова, большое украшение будет на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Большие фотозоны запланированы в парке Гагарина на площади Советской.А пока рабочие собирают каркас елки и укрепляют конструкцию нагрузочными элементами, чтобы наращивать потом ярус за ярусом.Как анонсировал сайт РИА Новости Крым, в центре Симферополя началась установка главной новогодней елки.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, общество