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Как украсят столицу Крыма к Новому году
Как украсят столицу Крыма к Новому году - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Как украсят столицу Крыма к Новому году
В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T21:21
2022-12-02T21:21
2022-12-02T21:21
симферополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно зажжется 19 декабря.По словам Николая Коновалова, большое украшение будет на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Большие фотозоны запланированы в парке Гагарина на площади Советской.А пока рабочие собирают каркас елки и укрепляют конструкцию нагрузочными элементами, чтобы наращивать потом ярус за ярусом.Как анонсировал сайт РИА Новости Крым, в центре Симферополя началась установка главной новогодней елки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, городская среда, общество
Как украсят столицу Крыма к Новому году
В Симферополе устанавливают елку, инсталляции и фотозоны к Новому году
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе собирают главную елку и монтируют новогодние инсталляции. Как сообщил директор "Горсвета" Николай Коновалов, главная городская елка традиционно зажжется 19 декабря.
"Сейчас рабочие выставляют основание елки. С понедельника начали вывешивать инсталляции по проспекту Кирова – это световые перетяжки. Днем это сделать сложно, надо отключать троллейбусную линию, поэтому их монтируют ночью. Начали украшать улицу Карла Маркса, там будут светящиеся короны с бусами, как в прошлом году", – рассказал директор "Горсвет".
По словам Николая Коновалова, большое украшение будет на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. Большие фотозоны запланированы в парке Гагарина на площади Советской.
А пока рабочие собирают каркас елки и укрепляют конструкцию нагрузочными элементами, чтобы наращивать потом ярус за ярусом.
Как анонсировал сайт РИА Новости Крым, в центре Симферополя началась установка
главной новогодней елки.