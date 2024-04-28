https://crimea.ria.ru/20240428/v-sevastopole-ostanovili-paromy---portitsya-pogoda-1136937400.html

В Севастополе остановили паромы - портится погода

В Севастополе остановили паромы - портится погода - РИА Новости Крым, 28.04.2024

В Севастополе остановили паромы - портится погода

В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T16:50

2024-04-28T16:50

2024-04-28T16:53

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

северная сторона

паромы и катера в севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.Как сообщает Крымский гидрометцентр, 28 апреля и ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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