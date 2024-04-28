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В Севастополе остановили паромы - портится погода - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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В Севастополе остановили паромы - портится погода
В Севастополе остановили паромы - портится погода - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В Севастополе остановили паромы - портится погода
В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T16:50
2024-04-28T16:53
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северная сторона
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.Как сообщает Крымский гидрометцентр, 28 апреля и ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.
https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, новости крыма
В Севастополе остановили паромы - портится погода

В Севастополе остановили паромы из-за погодных условий

16:50 28.04.2024 (обновлено: 16:53 28.04.2024)
 
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"
В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром Адмирал Лазарев
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.
"Уважаемые пассажиры! Движение паромов временно остановлено из-за погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщает Крымский гидрометцентр, 28 апреля и ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
26 апреля, 21:38Радио "Спутник в Крыму"
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