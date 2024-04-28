https://crimea.ria.ru/20240428/v-sevastopole-ostanovili-paromy---portitsya-pogoda-1136937400.html
В Севастополе остановили паромы - портится погода
В Севастополе остановили паромы - портится погода - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В Севастополе остановили паромы - портится погода
В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T16:50
2024-04-28T16:50
2024-04-28T16:53
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135322145_485:0:2305:1024_1920x0_80_0_0_f6bb71a4aee252f84ada32d351ff0628.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.Как сообщает Крымский гидрометцентр, 28 апреля и ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.
https://crimea.ria.ru/20240426/ot-solntsa-k-livnyam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1136881561.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135322145_713:0:2078:1024_1920x0_80_0_0_8fbe79f7423840785e3483ca0d1ba65e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, новости крыма
В Севастополе остановили паромы - портится погода
В Севастополе остановили паромы из-за погодных условий
16:50 28.04.2024 (обновлено: 16:53 28.04.2024)